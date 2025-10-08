Serie Divisional: Kyle Schwarber explota su madero y Phillies se niega a morir ante Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con un Dodger Stadium a reventar y el escenario puesto para que los vigentes campeones avanzaran a la siguiente ronda, los Phillies y gracias a su figura; Kyle Schwarber lograron evitar la barrida en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Kyle Schwarber quien fue el campeón de jonrones del viejo circuito, tuvo una noche redonda, al registrar par de jonrones y remolcar tres carreras en la victoria de su equipo 8-2 en Los Ángeles, para así poner los playoffs 2-1, todavía a favor de los campeones de la Serie Mundial.

Con esta actuación, el también favorito a ganar el Jugador Más Valioso de la Nacional, rompió una racha de 0 de 8 en los actuales playoffs, ante los envíos del estelar en el staff de abridores de Dodgers, Yoshinobu Yamamoto.

Phillies despierta

El abridor de Philadelphia, Aaron Nola, no salió conectado, pues abandonó el juego en dos innings; fue relevado por el zurdo venezolano Ranger Suárez, que al primer disparo que realizó fue castigado por Tommy Edman con jonrón por el jardín izquierdo, para tomar ventaja.

Pero los Phillies respondieron de inmediato cuando Schwarber sacó la pelota del parque en cuenta de dos bolas al abrir el cuarto capítulo. El bombazo cayó sobre el techo del pabellón del jardín derecho para empatar el juego, convirténdose en el segundo jugador en la historia que lo logra.

Posteriormente, Yamamoto perdió el control y recibió un par de rayitas más cortesía de un batazo de Brandon Marsh.

Los visitantes sumaron cinco carreras más en la octava, incluido un jonrón de JT Realmuto y un metrallazo de dos carreras de la figura de la noche; Schwarber, ante el tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, en su primera aparición como relevista en postemporada desde el ya lejano 2019.

Kyle Schwarber has hit 823 feet worth of home runs tonight uD83DuDD25 pic.twitter.com/MSYHQY218F — MLB (@MLB) October 9, 2025

Los Dodgers solo pudieron hacer una carrera más, hasta el noveno inning, con hit de Edman al cuadro, por lo que deberán darle la vuelta a la página y este jueves buscar su boleto a la Serie de Campeonato con Tyler Glasnow en la lomita.

Fuente: Tribuna del Yaqui