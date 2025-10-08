Tigres vs Necaxa EN VIVO: Día, hora y en qué canal ver la jornada 13 del Apertura 2025

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En un situación in extremis es cómo se presentan Club Necaxa y su entrenador Fernando Gago en la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. Para este encuentro, el conjunto hidrocálido visitará la cancha del Estadio Universitario, popularmente conocido como 'El Volcán', para enfrentar a Tigres UANL, uno de los mejores equipos en lo que va de la presente temporada del futbol mexicano.

A diferencia de su próximo rival, el cuadro regiomontano llega a este compromiso disfrutando de un buen presente, aunque todavía alejado de su mejor versión. Ambos equipos gozan de una realidad totalmente diferente: pues mientras el cuadro felino se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla general, Los Rayos están en el fondo de la clasificación y han dejado de ser un equipo complicado para las plantillas importantes del futbol mexicano.

Actualmente, los pupilos de Guido Pizarro se encuentran en la quinta posición de la tabla general con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y solamente una derrota. En contraparte, Necaxa se ubica en el decimoséptimo lugar, es decir en la penúltima casilla, con solamente nueve unidades, resultado de dos triunfos, tres empates y siete derrotas. Sin embargo, no todo es malo para el equipo de Aguascalientes, ya está a cinco puntos de los puestos de play-in.

¿Cómo llegan Tigres y Necaxa a la jornada 13 del Apertura 2025?

Con respecto a la jornada 12, Tigres se quedó cerca de llevarse la victoria y empató 1-1 con Cruz Azul, a pesar de ir ganando desde el minuto 51 gracias a una anotación del atacante argentino, Juan Brunetta. Por su parte, Necaxa no aprovechó la localía y sucumbió 1-0 ante Pachuca, resultado que agudiza aún más la crisis en la que ha estado sumido el equipo durante este torneo de Apertura 2025.

Posibles alineaciones Tigres vs Necaxa

Tigres (probable XI): Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán; Rômulo Zwarg, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Ozziel Herrera, Diego Lainez y Ángel Correa.

Necaxa (probable XI): Ezequiel Unsain, Emilio Lara, Tomás Jacob, Franco Rossano, Cristian Calderón; Iván Rodríguez, Agustín Palavecino; Kevin Rosero, Johan Rojas, Tomás Badaloni y Diber Cambindo.

Con Ezequiel Unsain portando el gafete de capitán ©? y Emilio Lara regresando tras su lesión, este es el XI inicial de los Rayos para el #NECvsPAC… ?? pic.twitter.com/OM5LgT6WXs — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 4, 2025

Dónde ver Tigres vs Necaxa

Día: Viernes 17 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario, 'El Volcán'

Dónde ver: TV Azteca y Tubi TV

Fuente: Tribuna del Yaqui