Yaquis de Obregón anuncia un nuevo refuerzo extranjero; prospecto de MLB se une a 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de una semana para comenzar la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón han anunciado una nueva incorporación extranjera para reforzar al equipo y buscar su octavo título del circuito invernal mexicano. 'La Tribu' recibirá a Andrew Navigato, quien es prospecto de MLB y cuenta con amplia experiencia en las ligas menores afiliadas a los Detroit Tigers.

Un par de semanas atrás, se había anunciado la incorporación de Billy Cook, quien llegaba procedente de los Indianapolis Indians, además de contar con experiencia en Grandes Ligas con los Pittsburgh Pirates. Cook, quien se desempeña principalmente en el jardín izquierdo, sufrió una lesión en la recta final de AAA, por lo que no estará disponible para reportar con Yaquis, motivo por el cual se firmó a Navigato.

Andrew Navigato es originario de Riverside, Estados Unidos, y fue firmado en el draft de 2019 por los Detroit Tigers, organización con la cual se mantiene hasta el día de hoy. Tiene dos temporadas completas con los Toledo Mud Hens, con quienes ha conectado 32 cuadrangulares y 128 producidas en 228 juegos, dejando un promedio de .245.

ANDREW NAVIGATO TWO-RUN HOMERuD83DuDE80 pic.twitter.com/JIdzwnQ4YR — Toledo Mud Hens (@MudHens) August 16, 2025

Navigato tiene la capacidad de desempeñarse en varias posiciones, aportando gran versatilidad y velocidad a la defensiva, especializándose en las paradas cortas, la primera base y los jardines, siendo este último la posición que vendrá a cubrir con Yaquis. En la temporada 2025 de ligas menores, defendió la pradera izquierda por más de 147 entradas, en las cuales cometió un solo error y terminó con un promedio de fildeo casi perfecto.

El joven jugador se unirá al equipo en los próximos días y se espera que vea sus primeros turnos durante el juego del domingo, 12 de octubre, cuando los Yaquis reciban a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Yaquis, como cierre de su pretemporada. 'La Tribu' comenzará la temporada de la LAMP a partir del miércoles 15 de octubre, enfrentando a los Cañeros de Los Mochis y un día después, se tendrá el juego inaugural en la casa de 'La Tribu'.

Fuente: Tribuna del Yaqui