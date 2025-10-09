¿Alarma en LA? LeBron James se perderá la noche inaugural de su temporada 23 en la NBA

California, Estados Unidos.- LeBron James se convertirá en el jugador con más temporadas jugadas en la NBA; pero dicha fecha tendrá que esperar después de darse a conocer que el estelar jugador de Los Angeles Lakers se perderá la noche inaugural de su temporada número 23 debido a una dolencia muscular.

James, quien no ha participado en una práctica completa en el campamento de entrenamiento del equipo, estará de baja de 3 a 4 semanas adicionales debido a una ciática en el lado derecho, anunció el equipo el jueves.

Breaking: Lakers star LeBron James will be sidelined for at least 3 to 4 weeks due to sciatica on his right side. He is out for the start of the 2025-26 NBA season.



Get breaking news alerts from Shams Charania through the ESPN app: https://t.co/QEjDpr2WVy pic.twitter.com/l6CVkP0tBZ — ESPN (@espn) October 9, 2025

Con este anuncio, la superestrella de 40 años estará fuera de juego al menos hasta finales de octubre con ciática (dolor en los nervios que van desde las nalgas hasta la parte posterior de las piernas) en el lado derecho.

Redick esperaba contar con sus estrellas juntas

El entrenador JJ Redick dijo que James estaba "en su propia línea de tiempo" el jueves después de la práctica. Una hora más tarde, los Lakers anunciaron un cronograma de lesiones que significa que es probable que James se pierda al menos sus primeros cinco o seis juegos, y posiblemente varios más. Los Lakers inician la temporada regular en casa el 21 de octubre contra Golden State. Tienen ocho juegos en un lapso de 13 días a partir del 24 de octubre.

LeBron ha estado con el equipo, pero en la banca

'King James' comenzó el campamento para una temporada 23 sin precedentes en la NBA la semana pasada con la lesión en el nervio de la parte inferior del cuerpo que lo mantuvo fuera de la cancha. Este jueves, los Lakers realizaron su sexta práctica completa sin el máximo anotador en la historia de la liga, quien también se perdió sus dos primeros juegos de pretemporada mientras trabajaba para volver a estar en condiciones competitivas.

The Lakers play basketball today uD83DuDDE3?uD83DuDDE3? pic.twitter.com/2iB5QL1Iad — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 3, 2025

Los Lakers esperaban tener su primer campamento de entrenamiento completo junto con James y Luka Doncic, quien casi nunca pudo practicar con su nuevo equipo después de unirse a Los Ángeles a mediados de la temporada pasada. En cambio, los Lakers están instalando su ofensiva y construyendo química en la cancha durante este campamento en gran parte sin James en la cancha.

"Tienes que jugar las cartas que te reparten", dijo Redick. "Es una pena, pero esa es la realidad... Nadie tiene tiempo con LeBron. Eso no es solo (el nuevo centro Deandre Ayton), sino todos. (James) no ha estado en la cancha con el equipo, pero esa es la realidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui