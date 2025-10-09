Camila Zamorano tiene nueva rival para su primer defensa del campeonato mundial interino

Hermosillo, Sonora.- El regreso de Camila Zamorano al ring tendrá que esperar una semana más de lo presupuestado, ya que la promotora del evento informó que Sothita Sitthichai no podrá presentarse a la pelea por problemas relacionados con el trámite de visa.

Debido a esos inconvenientes, la rival de la campeona mundial interina peso átomo del CMB será ahora la japonesa Sana Hazuki, exretadora al campeonato mundial, excampeona plata y actual rankeada número seis por el organismo, por lo que pinta para ser un gran desafío para la sonorense.

La gala boxística originalmente programada para el sábado 18 de octubre ha sido reprogramada para el 25 de octubre en la Arena Sonora, en Hermosillo, con el propósito de garantizar un mejor espectáculo internacional, en el que Zamorano llevará a cabo la primera defensa de su título mundial.

?? Terminó la prepa hace algunos días, fue a recoger su diploma y regresó al gimnasio.

?? Se plantó como una EXPERIMENTADA ante Iwakawa de 42 años.

?? Se acaba de convertir en la CAMPEONA MÁS JOVEN DE LA HISTORIA DEL BOXEO PROFESIONAL.



17 años, 5 meses y 17 días. Camila Zamorano pic.twitter.com/l89PoF2Am3 — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) June 15, 2025

La nueva oponente de la joven mexicana ya sabe lo que es pelear en territorio tricolor, ya que en 2024 se metió a Veracruz y perdió por decisión unánime ante la local Esneidy Rodriguez Olmos, con quien se volvería a ver las caras ese mismo año, pero en Alemania. Mientras que esta será la tercera peleadora asiática que se mida ante Camila Zamorano, que hasta el momento se mantiene invicta como profesional, con una marca de 12 victorias y un nocaut.

Se informa a todos los aficionados que los boletos adquiridos hasta la fecha conservarán su validez para la nueva fecha del evento. Coliseo Promotions y Zanfer Boxing agradecen la comprensión y el constante apoyo de la afición al boxeo sonorense. El próximo sábado 25 de octubre viviremos una noche espectacular de boxeo en vivo, donde brillará el talento de Sonora y que será transmitida a nivel nacional en televisión abierta por Box Azteca, con las voces de Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas, Rafa Ayala y el gran campeón mexicano Julio César Chávez", se lee en el comunicado de la promotora, sobre el cambio de fecha y rival de Camila.

Camila Zamorano the youngest champion in boxing visits the Lady of Guadalupe cathedral after the WBC traditional weekly press conference #MartesdeCafe@WBCBoxing #PowerofWomen pic.twitter.com/wO8aYqJ8iV — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 23, 2025

Respaldo

Por otra parte, en el respaldo de la función no se reportaron movimientos, así que los hermosillenses Jandell Caballero y Alexis González se mantienen con la oportunidad de conquistar su primer campeonato. A su vez, en la velada está contemplado el regreso del noqueador cajemense Yahir Frank, ante un rival por determinar.

Fuente: Tribuna del Yaqui