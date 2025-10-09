Crece la leyenda; Djokovic avanza a semifinales del Masters de Shanghái

Shanghái, China.- Los astros continúan alineándose en favor de Novak Djokovic, quien después de imponerse el jueves por 6-3, 7-5 al belga Zizou Bergs avanzó a las semifinales en el Masters de Shanghái, donde se enfrentará al número 204 del ranking, Valentín Vacherot de Mónaco.

Y aunque ya no es novedad, las marcas impuestas por el serbio siguen incrementándose; con su victoria a los 38 años de edad se convierte también en el tenista más veterano en la historia de los torneos Masters 1000 ATP en alcanzar una ronda de semifinales y el que más veces a llegado a esta instancia, con 80.

Esto a pesar de que Djokovic ha tenido problemas con las condiciones cálidas y húmedas de Shanghái, donde ha vomitado durante partidos anteriores y llegó a necesitar la atención médica cuando se desplomó en el suelo exhausto después de ser llevado a un tercer set por Jaume Munar en la ronda anterior.

Novak Djokovic has reached a Masters 1000 semifinal for the 80th time! uD83EuDD2F pic.twitter.com/jISJATmEfd — US Open Tennis (@usopen) October 9, 2025

Sin embargo, contra Bergs el único problema importante fue que le rompieran el saque cuando lideró 5-4 en el segundo set, antes de finalmente convertir su tercer punto de partido. "Debería haber cerrado el partido en 5-4", dijo Djokovic. "Condiciones muy desafiantes en estos días para todos los jugadores, y solo estaba tratando de mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de superar este obstáculo".

Djokovic sigue sumando récords a su palmarés

"Hombre, tengo que dejar de idolatrarte", dijo Bergs con una sonrisa antes de que el belga de 26 años abrazara a Djokovic en la red. Fue el primer encuentro entre Djokovic y Bergs en una competencia.

uD83DuDCCA Tenistas con más presencias en semifinales de Masters 1000 (1990-2025/Men’s Singles):



uD83CuDDF7uD83CuDDF8 NOVAK DJOKOVIC | 80

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Rafa Nadal | 76

uD83CuDDE8uD83CuDDED Roger Federer | 66



uD83CuDDECuD83CuDDE7 Andy Murray | 33

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Andre Agassi | 32

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Pete Sampras | 31 pic.twitter.com/K9741Z35bq — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 9, 2025

Ahora, el siguiente paso en la legendaria carrera de Djokovic es avanzar a la final y tratar de alargar su reinado en Shanghai, donde por el momento posee cuatro títulos en su haber, siendo el tenista más condecorado del certamen.

En más resultados de la jornada del jueves, Vacherot sorprendió al décimo sembrado Holger Rune 2-6, 7-6 (4), 6-4 para convertirse en el segundo semifinalista con el ranking más bajo en eventos Masters 1000 en los últimos 35 años, según la ATP.

"Esto es simplemente increíble", dijo Vacherot en una entrevista en la cancha. "No vine como clasificado, vine como suplente. Ni siquiera estaba seguro de que iba a jugar la clasificación", aseguró.

