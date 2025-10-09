Del Toro vuelve a embestir; gana el Gran Piemonte y llega a 15 victorias

Ciudad de México.- Tal parece que el mexicano Isaac del Toro no no se cansa de embestir dentro del ciclismo internacional y en esta ocasión lo hizo en la edición 109 del Gran Piemonte, de las últimas rodadas clásicas italianas de un día, escenario donde el bajacaliforniano se reencontró con la victoria, luego de dos competencias fuera del top 5.

'Torito' dominó la competencia de 179 kilómetros para su victoria 15 en lo que va de la temporada 2025, además de convertirse en el primer mexicano en ganar dicha competición; todo esto de cara a su participación en el Il Lombardia, última cita del calendario europeo.

ISAAC DEL TORO WINS AGAIN IN ITALY !! uD83EuDD47



He's the 2025 winner of Gran Piemonte uD83DuDE31uD83CuDFC6



GRANDE TORO!! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/DLSXuhqH7h — Fan Club Isaac del Toro uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ToritoFanClub) October 9, 2025

Para lograrlo, el tricolor mostró sus dotes de escalador en el último ascenso, de 6.1 kilómetros, y después de remontar 40 segundo de desventaja en la subida final, yéndose en solitario en la recta final recorrido entre las localidades piamontesas de Dogliani y Acqui Terme.

Del Toro, integrante del equipo UAE Emirates finalizó con un tiempo de 4:08:24 y superó por 40 segundos al suizo Marc Hirschi quien terminó en el segundo puesto, mientras que la tercera posición fue para el neerlandés Bauke Mollema.

El bajacaliforniano subió a lo más alto del podio

Fue a poco más de 40 kilómetros de la meta que el ciclista mexicano de 21 años inició con su primer ataque, sin embargo, el pelotón impidió que se alejara; pero a 12 kilómetros del final, aceleró y ya nadie lo pudo alcanzar para lograr el triunfo en solitario. El triunfo, le permite Del Toro ser el segundo corredor con más victorias en la actual temporada, solo superado por el esloveno Tadej Pogacar quien contabiliza 19 triunfos.

¡El ataque demoledor de Isaac Del Toro! El corredor Mexicano conquista el Gran Piamonte en solitario tras lanzar un ataque a 18 km de la meta, dejando atrás a Marc Hirschi y a Bauke Mollema. "Con esta victoria, el torito ya acumula ocho triunfos en suelo italiano". uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD47uD83DuDE80uD83DuDC4F pic.twitter.com/ICp3kJKmIE — ?MazaCiclismo? (@RuedaPedal) October 9, 2025

'Torito' fue uno de los 53 ciclista debutantes en esta rodada y ahora se prepara para correr el sábado en Il Lombardia, última Clásica Monumento de la temporada y que podría ser también la competencia con la que él cierre su año competitivo.

Hasta el momento, los buenos resultados le permiten a Isaac ocupar la cuarta posición de la clasificación mundial con 4 mil 754 puntos, solo superado por Pogacar quien acumula 11,680 unidades; seguido de los daneses Jonas Vingegaard y Mads Pedersen con 5, 944.1 y 5,074.5, respectivamente.

