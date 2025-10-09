Espera su sentencia: Futbolista mexicano se declara culpable de amaño de partidos

Sídney, Australia.- El exseleccionado nacional mexicano y capitán del Macarthur FC, Ulises Dávila, confesó su responsabilidad en un lucrativo esquema de amaños de partidos. El futbolista de 34 años fue señalado como líder de una red en la que él y dos compañeros de su equipo provocaron amonestaciones deliberadas para cumplir con un resultado pactado en las apuestas. Este jueves 9 de octubre de 2025, el exjugador del Chelsea compareció ante un tribunal de Sídney.

Estos cargos se enfocan en seis partidos de la temporada 2023-24 de la A-League Men, la Primera División de Australia. Durante su comparecencia, Dávila se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompieron el resultado de apuestas. Fiscales del Downing Centre Local Court lo imputaron de ocho cargos en su contra, incluyendo los de dirigir y participar en un grupo criminal, por lo que su sentencia se realizará el próximo 19 de diciembre.

Según información recabada por la agencia de noticias AP, las ganancias obtenidas por estas acciones ilegales ascienden a 200 mil dólares australianos (alrededor de 132 mil dólares), de los cuales pagó 10 mil dólares australianos a Clayton Lewis y Kearyn Baccus. Los dos futbolistas recibieron penas de buena conducta y evitaron condena en septiembre, luego de que el magistrado determinara que estaban "en el nivel más bajo del esquema".

Por su parte, Lewis y Baccus declararon que se involucraron a petición de Dávila, a quien describieron como "no solo el capitán del equipo, sino el capitán del esquema". Los tres jugadores implicados fueron suspendidos por el Macarthur FC tras sus detenciones y ya no pertenecen a la institución. A través de un comunicado enérgico, el club aseguró que existen "graves deficiencias" en los procesos de integridad del fútbol australiano que deben ser atendidas.

¿Quién es el futbolista mexicano, Ulises Dávila?

Ulises Dávila, futbolista mexicano nacido en Guadalajara en 1991, comenzó su carrera en Chivas. Tras una destacada participación en la Copa Mundial de Futbol Sub-20 de 2011 en Colombia, Dávila cuenta con una carrera internacional que incluye pasos por Europa y Oceanía. A lo largo de su trayectoria, el tapatío defendió la playera de equipos como SBV Vitesse de Países Bajos, Vitória FC de Portugal, Delhi Dynamos FC de la India y Santos Laguna en la Liga MX.

En la temporada 2013-2014, Ulises Dávila fue clave en el histórico ascenso del Córdoba CF a la Primera División de España, después de más de 40 años fuera de la máxima categoría. Fue pieza importante en la liguilla de ascenso, aportando calidad y desequilibrio en el ataque. Su momento más recordado llegó en la final del playoff ante Las Palmas, donde jugó de titular y participó activamente en el gol del ascenso en el último minuto.

Fuente: Tribuna del Yaqui