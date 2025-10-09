Increíble error le cuesta la eliminación a Phillies y Dodgers ya está en la Serie de Campeonato

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una locura total se vivió este jueves 9 de octubre en el Dodger Stadium, pues en entradas extras y con una jugada que dará mucho de qué hablar, Los Ángeles Dodgers obtuvieron su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, eliminando a los Philadelphia Phillies.

El juego se decidió en el capítulo número 11, cuando Orion Kerkering hizo un tiro descontrolado a la caja registradora en lugar de lanzar a primera con las bases llenas y con un error; los campeones de la MLB vencieron 2-1 a Phillies, que suma otro año más sin poder avanzar a la Serie Mundial. Esa jugada marcó un capítulo memorable para este 2025, con un Kerkering bajando la cabeza y unos jugadores de Dodgers festejando su boleto a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Nacional.

A WALK-OFF TO MOVE ON TO THE NLCS. pic.twitter.com/JPveGti3Nu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

El juego fue un auténtico duelo de pitchers, con Tyler Glasnow lanzando seis entradas completas de solo dos imparables, ninguna carrera permitida y ocho ponches. Mientras que por Phillies, Cristopher Sánchez tuvo actuación de seis entradas y un tercio, con cinco hits y una carrera permitida.

El primer gran momento de la noche llegó cortesía de un doble remolcador de Nick Castellanos en el séptimo ante Emmet Sheehan. Con este batazo, los de Philadelphia se fueron adelante, pero el gusto duró poco, ya que Jhoan Duran caminó a Mookie Betts con las bases llenas, forzando la carrera del empate.

Posteriormente, Tommy Edman, en entradas extras, conectó sencillo ante Jesús Luzardo y llegó a tercera con el sencillo de Max Muncy. En la misma onceava entrada, Kerkering dio base por bolas a Kiké Hernández, llenando la caja. Pages le siguió; conectó lo que parecía ser un rodado de rutina, pero el relevista falló en su tiro al plato, y los Dodgers terminaron por llevarse la victoria y el boleto a la Serie de Campeonato.

Cabe destacar que es la primera vez que una serie de playoffs de la Liga Nacional se definió con un error del otro equipo. La única otra ocasión en que ocurrió fue en los playoffs del 2016 entre los Texas Rangers y los Toronto Blue Jays, cuando Josh Donaldson anotó la carrera ganadora para Toronto.

Ahora el equipo que se medirá a los Dodgers en la Serie de Campeonato del viejo circuito saldrá del ganador de la serie entre Cubs y Brewers, que se encuentra a favor de los Milwaukee 2-1.

Fuente: Tribuna del Yaqui