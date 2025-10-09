La seis veces mundialista Leticia Ochoa es reconocida por el alcalde de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un nombre que ha puesto a Ciudad Obregón y todo Sonora en lo más alto a nivel internacional y por más de dos décadas, ese es Leticia Ochoa, quien este jueves 9 de octubre fue reconocida por el alcalde Javier Lamarque Cano.

Fue el pasado 27 de septiembre, cuando la cajemense fue nombrada como la cuarta mejor paratleta en la categoría de disco F52 en el Campeonato Mundial de Nueva Delhi 2025, donde hizo historia, pues se convirtió en la única deportista de la entidad que acude a seis copas del mundo.

Es galardonada

Ante eso, Leticia Ochoa Delgado recibió de manos del presidente municipal, Javier Lamarque, un reconocimiento por su incansable disciplina, talento y competitividad deportiva, poniendo en alto el nombre de Cajeme en la competencia que se desarrolló del 27 de septiembre al 5 de octubre.

El honorable Ayuntamiento de Cajeme se enorgullece en otorgarle el presente reconocimiento a Leticia Ochoa Delgado, por su destacada participación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India, donde obtuvo el cuarto lugar mundial en la prueba de lanzamiento de disco F52; su dedicación, disciplina y constancia en el ámbito deportivo la convierten en un orgullo", mencionó Lamarque.

'Letty' agradeció el apoyo brindado por parte del presidente de Cajeme; asimismo, dijo a la ciudadanía que seguirá preparándose para su próxima competición con miras a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. "Alcalde gracias por voltear a ver al deporte paralímpico; de verdad, el deporte paralímpico también es deporte; una silla no hace la diferencia y yo siempre digo un lema que tengo, que no necesito a dónde anhelo llegar", confesó la mexicana.

Por la historia

Aunque ya hizo historia con sus seis campeonatos mundiales, en París Ochoa también había escrito sus nombres en la inmortalidad, al ser la única sonorense con cinco Juegos Paralímpicos, pero esa cifra la puede aumentar, debido a que la cajemense vive un gran momento y es muy probable que obtenga su boleto a Los Ángeles y así llegar a seis justas internacionales de verano.

