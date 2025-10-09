Los Blue Jays creyeron en ellos y ya están en la Serie de Campeonato de la Americana

Toronto, Canadá.- Hace una campaña, los Blue Jays finalizaron últimos en la División Este de la Liga Americana con marca de 74-88, a 20 juegos detrás de los líderes los New York Yankees, quienes llegaron a la Serie Mundial, para perderla ante Los Angeles Dodgers.

Este año, los pronósticos daban por hecho una situación similar, pero Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays, demostraron que pueden pasar de peor a primero y ser tan buenos como cualquiera. Esto es difícil de discutir después de la forma en que despacharon a Aaron Judge y los poderosos Yankees en su Serie Divisional de la Liga Americana.

ALL OF THE CALLS uD83DuDD0A #WANTITALL pic.twitter.com/QHPaFfijVt — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 9, 2025

Y ahora, el molesto grupo que comanda el manager John Schneider está bastante bien preparado para la próxima ronda de playoffs, la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA), ya sea contra Detroit o Seattle.

"Este es un grupo realmente especial y hemos tenido la confianza de estar aquí desde el primer día. Me gustan nuestras posibilidades y me gusta el hecho de que estos muchachos serán reconocidos por ello", dijo Schneider. "Creo que mostramos con creces lo que podemos hacer en esta serie entre todo ese pitcheo, defensa, todo. Los muchachos aquí saben de lo que somos capaces y realmente no nos importa lo que piensen los demás".

Guerrero y George Springer impulsaron una carrera cada uno, y ocho lanzadores de Toronto apagaron a los Yankees en una victoria por 5-2 el miércoles por la noche que envió a los sorprendentes Blue Jays a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Guerrero fue una pesadilla para los Yankees

"Simplemente muestra que pueden pasar muchas cosas en un año", dijo Springer. "Para que respondamos de la manera en que lo hicimos este año, no podría estar más orgulloso de este equipo".

A través de un traductor, Guerrero afirmó "tal vez algunas personas no crean en el equipo durante todo el año, pero siempre les recuerdo a todos que tenemos un país entero detrás de nosotros que cree en nosotros, y espero que podamos llevar la Serie Mundial de regreso a Canadá".

Scrappy personified.



Want to talk the definition of #WANTITALL...



You're looking at him. pic.twitter.com/saszzeGtlx — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 9, 2025

Toronto, campeón de la División Este de la Liga Americana, con sus gorras de la suerte con los paneles blancos, se llevó la Serie Divisional al mejor de cinco por 3-1 y será anfitrión del Juego 1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al mejor de siete el domingo contra los Tigers o los Mariners, campeones de la División Oeste de la Liga Americana.

Esos equipos están listos para decidir su serie el viernes en el Juego 5 en Seattle. Toronto tuvo marca de 4-3 contra Detroit esta temporada y 4-2 contra Seattle. Y aunque los Tigers y los Mariners usarán algunos de sus mejores brazos el viernes, el veterano derecho Kevin Gausman y el novato Trey Yesavage, los dos mejores abridores de los Azulejos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, estarán completamente descansados para los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

No importa quién lance contra Toronto, tendrán que lidiar con Guerrero y una alineación que lucha constantemente contra lanzamientos difíciles y contra todo para poner la pelota en juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui