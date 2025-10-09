Los Chicago Cubs despiertan y obligan a un quinto juego ante los Brewers

Chicago, Estados Unidos.- Los Ángeles Dodgers están esperando equipo para disputar la gran final de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, ya que Milwaukee Brewers y Chicago Cubs están protagonizando un cruce más que cerrado en la Serie Divisional.

Este jueves 9 de octubre, los Cubs hicieron valer su localía y, gracias a la enorme salida de Matthew Boyd, que lanzó pelota de dos hits hasta la quinta entrada, derrotaron a los Brewers, lo que llevó a un decisivo Juego 5, el mismo que se llevará a cabo el sábado. Además del inicialista de los locales, Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch también brillaron al conectar jonrones, deleitando a un Wrigley Field con aproximadamente 41 mil 770 personas presentes.

Cabe destacar que Freddy Peralta, quien es el inicialista estrella del equipo con mejor marca en la temporada regular de las Grandes Ligas, no tuvo una de sus mejores noches, pues se fue con una actuación de seis entradas completas de tres carreras permitidas. Mientras que Boyd cumplió con seis ponches y dio tres bases por bolas.

Los también conocidos como Cerveceros, con marca de 97-65 esta temporada, el mejor récord de las Grandes Ligas, terminaron con tres imparables. Se fueron de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en los dos juegos que tuvieron en su visita a Chicago.

Mientras que Boyd trabajó hasta el quinto episodio, dándole a Craig Counsell exactamente lo que necesitaba para ajustar a los relevistas y llegar a los 27 outs. Ian Happ mantuvo viva la magia del primer inning de los Cachorros con un metrallazo de tres carreras, que terminaron por marcar el rumbo de las acciones.

Los Cubs estuvieron al borde de la eliminación tras perder los dos primeros juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la casa de Milwaukee. Pero se levantaron y pueden firmar una gran remontada si logran eliminar a los Brewers en su propia casa. El próximo choque será la final de la serie al mejor de cinco juegos. El ganador se enfrentará a los Dodgers.

October Michael Busch hits different. pic.twitter.com/tYrHo1rM4b — Chicago Cubs (@Cubs) October 10, 2025

Como estadística, los de la 'Ciudad de los Vientos' han ganado tres juegos de potencial eliminación de la postemporada consecutivos solo una vez antes y fue cuando ganaron la Serie Mundial del 2016 sobre Cleveland.

Fuente: Tribuna del Yaqui