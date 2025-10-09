Matan a balazos a expeleador de UFC en plena calle; ya había sido víctima de atentado

Sídney, Australia.- El pasado martes 7 de octubre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de Suman Mokhtarian, peleador de artes marciales mixtas (MMA) que en su momento tuvo un paso por la UFC. Los primeros reportes indican que los victimarios del atleta de 33 años, quienes se movilizaban a bordo de un Audi rojo, le dispararon desde el interior del vehículo y lo privaron de la vida en la Riverstone, en la ciudad de Sídney, Australia.

De acuerdo con información el medio deportivo AS, Mokhtarian estaba caminando por la calle cuando fue atacado, en un caso que la policía local considera como "selectivo y planificado". Una de las balas se impactó en la parte superior de su torso y le provocó la muerte de forma instantánea. Trascendió que, previo a su homicidio, el deportista recibió amenazas previas y había sido víctima de un intento de homicidio del que resultó ileso en el pasado.

El violento hecho se registró aproximadamente a las 18:00 horas (tiempo local) del pasado martes en la intersección de Annaluke Street, así lo informaron fuentes policiales. Testigos oculares señalaron que los disparos salieron desde un automóvil rojo en movimiento, identificado por algunos como un Audi, cuando Suman se dirigía al gimnasio Australian Top Team junto a su hermano. Una vez que lograron su objetivo, los responsables huyeron a toda velocidad.

Former UFC fighter Suman Mokhtarian has been shot and killed in a suspected gang-related attack in northwest Sydney on Wednesday evening.



[via @dailytelegraph]



He was just 33 years old.



He was just 33 years old. Rest in peace, Suman.

Personal de los servicios de emergencia acudió a la zona e intentaron reanimarlo, pero el artemarcialista terminó por morir en el lugar. Cabe mencionar que, en febrero de 2024, Suman Mokhtarian sobrevivió a un atentado similar, cuando un tirador disfrazado de repartidor le disparó varias veces a la salida del gimnasio Australian Top Team; sin embargo, ningún proyectil lo alcanzó.

Además, en abril del presente año, la policía tuvo que cancelar un evento de MMA por la sospecha de que Mokhtarian podría ser víctima de una ataque por parte de pandilleros. Suman Mokhtarian cobró notoriedad por su paso por The Ultimate Fighter y por la UFC en 2018 y 2019, lo cual lo colocó en el ojo público, aunque su carrera profesional concluyó fuera del octágono después de su última pelea en 2019.

Manhunt underway after former UFC fighter Suman Mokhtarian murdered in Riverstone shooting.

Fuente: Tribuna del Yaqui