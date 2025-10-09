Omar Bravo tiene 2 carpetas de investigación, Dodgers cambian a relevista y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder de vista lo que está ocurriendo con tus deportes o deportistas favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo, TRIBUNA te presenta los datos más importantes de las noticias que están marcando la agenda deportiva a nivel nacional e internaciones. Hoy entérate de la situación que enfrenta Omar Bravo, exgoleador de Chivas acusado de abuso sexual en Jalisco.

Cambios en los Dodgers

El club Los Ángeles Dodgers sacaron de su roster al relevista Tanner Scott, y se ha confirmado que quedará fuera de la Serie de Campeonato debido a una enfermedad. En su lugar, la novena liderada por Dave Roberts activó a Justin Wrobleski.

Spoelstra, rumbo a dirigir a Estados Unidos

Según gente cercana a las negociaciones, el coach de Miami, Erik Spoestra, es el favorito para fungir como entrenador de Estados Unidos rumbo al Mundial y los Juegos Olímpicos, supliendo a Steve Kerr.

Se agrava la situación de Omar Bravo

Luego de la denuncia que tiene en prisión preventiva a Omar Bravo, la Fiscalía de Jalisco retomará dos carpetas de investigación en contra del exfutbolista. El exdelantero mexicano tendrá mañana viernes 10 de octubre su audiencia de vinculación a proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui