¿Quién más? Los Tigers recurren a Tarik Skubal en Seattle para el Juego 5

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners vuelven a casa en busca de redimirse después de desperdiciar una ventaja de tres anotaciones en el Juego 4 que les hubiera dado el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Solo que enfrente tendrán un gran problema y tiene nombre: Tarik Skubal, quien está listo para lanzar en el Juego 5 el viernes en el que el ganador se lo lleva todo.

Game 5 on primetime uD83CuDF7F pic.twitter.com/lU2KTw1kDi — Detroit Tigers (@tigers) October 9, 2025

Durante el Juego 2, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana permitió solo dos jonrones solitarios a Jorge Polanco en siete entradas, pero los Mariners lograron resistir y llevarse una victoria por 3-2 que empató la serie.

Ese es el daño que los Mariners esperan seguir produciendo en contra de Skubal, quien las tres veces que ha sido titular contra Seattle este año, Seattle ha ganado. El zurdo tiene una efectividad de 4.58 en esos juegos, más del doble que su marca de temporada regular de 2.21.

El zurdo etsá listo para tratar de llevar a su equipo lejos

"Creo que hemos podido llegar a Skubal en todo momento, y tenemos otra oportunidad de hacerlo el viernes", dijo el manager de los Mariners, Dan Wilson. "Y ofensivamente, hemos hecho algunas cosas realmente buenas en esta serie y continuamos haciendo algunas de esas cosas hoy. Así que ciertamente estaremos listos el viernes".

Pero los Tigers están aprovechando todo tipo de impulso después de anotar las últimas nueve carreras para una victoria por 9-3 el miércoles en el Juego 4 que preparó el decisivo Juego 5 en Seattle el viernes.

Por mucho que la ofensiva de Detroit haya tenido problemas en esta postemporada, anotó 16 carreras en sus primeros seis juegos, el miércoles fue un vistazo a lo que los Tigers son capaces de hacer cuando obtienen contribuciones en toda su alineación.

Javy Báez ha despertado a la hora buena en Detroit

Mientras tanto, los Mariners esperan que las piezas que los ayudaron a ganar el Oeste de la Liga Americana y llegar a octubre sean suficientes para superar a los Tigers y avanzar a su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Sin embargo, si los Mariners quieren que su temporada continúe, tendrán que abalanzarse sobre Skubal, o al menos hacerle la vida difícil, por última vez.

Mariners buscarán aprovechar su localía en la serie

Seattle recurrirá al derecho George Kirby, quien recibió la pelota para el Juego 1 y también tuvo una apertura memorable en el Juego 3 de la Serie Divisional 2022, lanzando siete entradas en blanco contra los Astros.

Sin embargo, a pesar de todo lo que está en juego, Skubal está haciendo todo lo posible para no aprovechar demasiado el momento, a pesar de que reconoce que los juegos de ganar o irse a casa son un poco diferentes, especialmente para una franquicia de los Tigers que no ha llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en más de una década, y mucho menos ha ganado una Serie Mundial desde 1984. "Sí, de esto se trata la competencia", dijo Skubal. "Es por eso que juegas el juego, para el Juego 5".

Fuente: Tribuna del Yaqui