Yaquis de Ciudad Obregón se impone ante Naranjeros de Hermosillo en duelo de preparación

Ciudad Obregón, Sonora.- En lo que es ya uno de los últimos juegos de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Yaquis de Ciudad Obregón se quedaron con el Clásico Sonorense, al superar a los Naranjeros de Hermosillo 4-3 en el Estadio Yaquis.

Ambos clubes aprovecharon el juego para saltar con sus mejores hombres y afinar los últimos detalles, previo al inicio de campaña. En el caso de los de la nación naranja, hizo su estreno Touki Toussaint y cumplió con una buena actuación al lanzar tres entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Mientras que en el caso de la Tribu, Odrisamer Despaigne fue el encargado de saltar a la lomita de los disparos y fue rápidamente castigado, ya que en la segunda entrada T.T. Bowens la mandó a volar para romper el cero y darle la ventaja a su equipo. Naranjeros de Hermosillo amplió la pizarra en la quinta cuando, con hombres en las esquinas, Andrés Sosa roleteó para doble play, pero el histórico Agustín Murillo anotó en bola ocupada desde la antesala.

Ya con la ventaja, Juan Gabriel Castro hizo movimientos y mandó al zurdo Jorge Rodríguez en la quinta entrada y en cuatro oponentes retiró el episodio manteniendo la ventaja de Hermosillo en el score. Rodríguez continuó en el sexto inning y tampoco tuvo problemas con la ofensiva de Yaquis.

En la parte baja del séptimo inning, llegaría el despertar de los locales, gracias a imparable de Juan Carlos Gamboa que remolcó a Miguel Guzmán para colocar el juego 2-1. Sergio Rodríguez tuvo que ingresar al relevo y dominó a Kevin Villavicencio con elevado de sacrificio al jardín central; impulsó al 'Happer' con la carrera que igualó la pizarra.

Joel Ibarra relevó por Hermosillo en la octava entrada y permitió doblete productor de Fernando Flores que remolcó a Guillermo Williamson con la tercera carrera de Obregón. Por otra parte, Josué Juárez entró buscando los tres últimos outs por Obregón y lo consiguió, conquistando con eso una noche de remontada en territorio cajemense.

Naranjeros y Yaquis seguirán con su pretemporada este viernes con otro duelo de exhibición, pero ahora será en el Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora. El duelo está presupuestado para arrancar a las 18:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui