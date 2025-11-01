¿Alejandro Kirk en duda para el juego 7 de la Serie Mundial? Salió de cambio tras fuerte pelotazo

Toronto, Canada.- Se encendieron las alarmas en Toronto, pues el receptor mexicano, Alejandro Kirk, tuvo que ser sustituido en el último capítulo del juego 6 de la Serie Mundial, luego de recibir un fuerte pelotazo en la mano izquierda mientras se encontraba bateando. Los Blue Jays sufrirían una fuerte baja si no pueden echar mano del azteca para el juego definitivo del Clásico de Otoño 2025 para enfrentar a Los Angeles Dodgers.

La actual edición de la Serie Mundial ha sido una de las más emocionantes en los últimos años, pues ha contado con juegos emocionantes en todos los compromisos que se han jugado hasta ahora. El Clásico de Otoño del 2025 quedará marcado en la historia, pues albergó el segundo juego más largo de esta instancia, además de que se tuvo al novato con más ponches en un juego de Serie Mundial (Trey Yesavage con 12 K).

Los Blue Jays no pudieron cumplir con su misión principal en la jornada del 31 de octubre, pues con solo un triunfo, alcanzarían su primer título de la Serie Mundial en más de 30 años. Los Dodgers se terminaron imponiendo con marcador de tres carreras por una, teniendo como mayor aportador a Mookie Betts, quien produjo dos rayitas. Yoshinobu Yamamoto se quedó con la victoria, luego de lanzar seis entradas de cinco imparables y una carrera.

La preocupante lesión de Kirk llegó en el cierre de la novena entrada; el mexicano fue el encargado de abrir la tanda y, ante los lanzamientos de Roki Sasaki, recibió un pelotazo en su mano izquierda a más de 84 millas por hora. De manera inmediata, saltaron los médicos del equipo, así como el manager, para revisar al mexicano. El receptor de los Blue Jays tuvo que salir de cambio luego del impacto, siendo sustituido por Myles Straw.

A Roki Sasaki pitch hits Alejandro Kirk and Myles Straw comes in to run for him pic.twitter.com/SbOKDXdpjJ — Sportsnet (@Sportsnet) November 1, 2025

Luego de que el encuentro finalizara, el jugador fue trasladado a una clínica en los alrededores del Rogers Centre, para realizarle las pruebas médicas correspondientes, siendo el mismo pelotero el que informó de los resultados. "Todo bien, salieron negativos los rayos X y vamos a estar listos para mañana. Siempre pensé que no era de gravedad", comentó Alejandro Kirk, confirmando su disponibilidad.

Alejandro Kirk said X-Rays on his hand showed no fracture and that he’ll be ready to play tomorrow. — Shi Davidi (@ShiDavidi) November 1, 2025

Los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers protagonizarán el juego 7 de la Serie Mundial, con Shohei Ohtani en la loma por el equipo californiano, mientras que Max Scherzer será el encargado de abrir por los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui