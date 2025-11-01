¡Back to Back! Dodgers derrota a Blue Jays y son bicampeones de la MLB

Toronto, Canadá.- La Serie Mundial 2025 quedará enmarcada como una de las mejores de toda la historia, ya que tuvo de todo: batazos de cuatro esquinas, remontadas, pelotazos, peleas, entradas extras y, sobre todo, un bicampeón. Este sábado 1 de noviembre, Los Ángeles Dodgers demostraron que son un equipo de época al superar a Toronto Blue Jays 5-4 y levantar la corona de las Grandes Ligas.

Will Smith fue el encargado de silenciar el Rogers Centre SkyDome, tras conectar un jonrón en la undécima entrada después de que Miguel Rojas pegara un batazo para empatar en la novena, y los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en un cuarto de siglo en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE BACK-TO-BACK WORLD SERIES CHAMPIONS! pic.twitter.com/VtLmFGsirF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 2, 2025

Los ahora bicampeones superaron déficits de 3-0 y 4-2 y escaparon de un aprieto con las bases llenas en la novena entrada para conseguir su noveno título y tercero en seis años, demostrando su posición como una dinastía en la década de 2020.

Juegazo.

Las acciones comenzaron en la tercera, cuando Bo Bichette puso a Toronto en ventaja en la tercera entrada con un jonrón de tres carreras ante el estelar jugador de dos vías Shohei Ohtani, quien no tuvo su mejor presentación en la lomita. Los Ángeles se acercaron a 3-2 con flys de sacrificio de Teoscar Hernández en la cuarta entrada contra Max Scherzer y de Tommy Edman en la sexta contra Chris Bassitt.

Andrés Giménez puso una vez más a soñar a todo Toronto, ya que restauró la ventaja de dos carreras con un doble productor en la sexta entrada ante Tyler Glasnow. Para la octava, Max Muncy maltrató con un jonrón al novato sensación Trey Yesavage y redujo la desventaja de los Dodgers a una carrera.

Ya en la novena, cuando faltaban solamente dos outs, Rojas, quien no es un titular habitual con Dodgers, conectó un jonrón ante un slider con conteo completo de Jeff Hoffman y mandó todo a entradas extras. En el inning 11, el receptor Will Smith, quien tuvo una gran temporada regular, al ser el catcher con mejores números en la Nacional, se vistió de héroe al conectar el jonrón con el que Dodgers se quedaría con la corona.

WILL SMITH BELTS THIS TO BEL AIR uD83EuDD2F



THE @DODGERS TAKE THE LEAD pic.twitter.com/7C3nsybc7M — MLB (@MLB) November 2, 2025

El MVP

La victoria fue para Yoshinobu Yamamoto, quien entró de relevo y lanzó un total de dos entradas sin permitir carreras para sumar su tercer triunfo de la serie y el quinto en toda la postemporada, para así hacer historia y ser nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial (MVP).

Fuente: Tribuna del Yaqui