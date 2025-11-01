Braulio Torres-Pérez anuncia su regreso a la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mazatlán, Sinaloa.- Uno de los inicialistas más rentables del beisbol invernal del país en los últimos años, Braulio Torres- Pérez terminó su aventura en el Caribe, por lo que está de regreso en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El mexicoestadounidense Braulio Torres-Perez volverá a vestir los colores de los Venados de Mazatlán, equipo con el que debutó en el circuito invernal y con el que se ha convertido en un referente en la lomita de los disparos.

Será la tercera temporada que tenga el zurdo con los del puerto, donde ha tenido sus mejores actuaciones como abridor, siendo inclusive considerado para reforzar el staff de pitcheo de la Selección Mexicana en la Serie del Caribe del 2023.

Torres-Pérez el año pasado militó con los Yaquis de Ciudad Obregón y en este receso veraniego fue cambiado a la organización de Jaguares de Nayarit, quien no lo consideró en esta edición 2025-2026, debido a que el pelotero tendría actividad en la liga dominicana.

Braulio ya se encuentra en Mazatlán poniéndose en forma para en unos días estar listo y unirse al róster que comanda el nuevo manager Gerardo Álvarez. Se desconoce hasta el momento qué extranjero será el sacrificado para que llegue el pitcher, pero todo indica que podría ser Michael Domínguez.

Torres Pérez debutó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico en el 2022-2023 con los Venados de Mazatlán, donde dejó una marca de 4-1 con 1.49 de carreras limpias admitidas, y la campaña siguiente dejó su récord en 5-3, con 2.66 de efectividad, cifras que hablan de la garantía que es el estadounidense en el montículo.

El pasado también tuvo actividad en la liga de República Dominicana con Águilas Cibaeñas y este verano en la Liga Mexicana de Beisbol vistió las franelas de dos franquicias: los Saraperos de Saltillo y Águila de Veracruz.

Este fin de semana los Venados de Mazatlán visitarán la cancha de los Algodoneros de Guasave en una serie clave para poder salir del sótano de la tabla y comenzar su ascenso en la actual temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui