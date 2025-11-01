'Chicharito' Hernández y Alan Mozo regresan a las canchas; fueron convocados por Chivas del Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara se encuentran en el momento más importante del Apertura 2025 y, aunque ya aseguraron ingresar al play-in, un par de victorias en las últimas jornadas del torneo les brindaría un pase directo a la fiesta grande del balompié mexicano. El 'Rebaño Sagrado' volverá a contar con dos elementos de peso para el cierre del torneo, pues Javier Hernández y Alan Mozo volvieron a las convocatorias del equipo.

Chivas se encuentra en la sexta posición de la tabla, asegurando su boleto en el puesto de repechaje; el Guadalajara retomó el rumbo, luego de un arranque sinuoso, pues solo marca una victoria en sus últimos cinco compromisos. El punto de inflexión para el 'Rebaño' fue la victoria sobre las Águilas del América en la jornada 8, ya que a partir de ahí, el equipo tuvo otra faceta y comenzó a escalar posiciones.

La ausencia de Mozo era una de las más prolongadas dentro del plantel, pues no tenía actividad desde antes de la fecha FIFA de septiembre; el futbolista tuvo lesión en el menisco, por lo que tuvo que tener una visita obligada en el quirófano. El lateral derecho completó su recuperación de manera anticipada y volverá a las canchas para el cierre del Apertura 2025, intentando retomar el buen ritmo que había presentado en las primeras jornadas.

¡CHIVAS RECUPERA A ALAN MOZO Y CHICHARITO! uD83DuDEA8#CentralFOX | El Rebaño anunció la convocatoria para el partido frente a Pachuca, también con cuatro ausencias.https://t.co/QTrmRMNmtr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 1, 2025

El 'Chicharito' es el otro jugador de renombre que se reintegrará al equipo; Hernández Barragán ha lidiado con un semestre complicado, combinando varias lesiones con polémicas extracancha que, sin duda, han mermado su rendimiento con el conjunto rojiblanco. Javier tuvo su última aparición el 18 de octubre, cuando Chivas visitó al Mazatlán y, a raíz de ese encuentro, se perdió tres jornadas por una nueva lesión muscular.

#Deportes | ¿Otra lesión? 'Chicharito' Hernández no fue convocado por Chivas para la jornada 14 del Apertura 2025 ??https://t.co/mapoCsSF7J — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Además, Gabriel Milito contará de regreso con Richard Ledezma, quien se perdió el Clásico Tapatío por cumplir una sanción derivada de una doble tarjeta amarilla. A pesar de los reintegros para Chivas, no todo son buenas noticias, ya que no podrán contar con Diego Campillo, que sufrió una lesión en el quinto metatarsiano y quedó fuera hasta el 2026; de igual manera, Miguel Tapia es baja por una lesión muscular.

#Deportes | Encienden alarmas en Chivas; Diego Campillo sufre fractura y se perderá el resto del Apertura 2025 ?uD83EuDD15https://t.co/Hm8fTQs70B — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

También se informó que Cade Cowell y Alan Pulido no realizaron el viaje para medirse con el Pachuca en la jornada 16 del Apertura 2025 por una decisión técnica, descartando que sea a raíz de una lesión en ambos elementos.

Fuente: Tribuna del Yaqui