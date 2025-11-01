Cruz Azul golea al Puebla y se convierte en el superlíder provisional del Apertura 2025

Ciudad de México.- A pesar de que los primeros cuatro primeros en la tabla ya aseguraron su boleto en la fiesta grande del balompié mexicano, aún se tienen en juego las posiciones en las que se clasificarán, pues hay una diferencia mínima de puntos, por lo que cerrar con triunfos es algo primordial. El Cruz Azul aprovechó que se enfrentó al Puebla, que se ubica en el último puesto, y con una goleada se convirtió en el líder provisional del Apertura 2025.

Los jugadores de ambas escuadras saltaron al campo del Estadio Cuauhtémoc y brindaron un homenaje póstumo a Manuel Lapuente, luego de su sensible fallecimiento, el pasado 25 de octubre a los 82 años. Los futbolistas vistieron una boina durante el protocolo inicial, la prenda característica que acompañó al entrenador en su exitosa carrera; además, se colocó una lona en el centro del campo y se proyectó un video en las pantallas del recinto.

A pesar del emotivo homenaje, tal parece que solo un equipo salió a jugar, pues 'La Máquina' se impuso sin tener resistencia por parte de los rivales; Mateusz Bogusz regresó al cuadro titular luego de un par de jornadas y lo aprovechó de gran manera. El polaco inauguró el marcador con un golazo en el minuto 33; a pesar de que no cayeron más goles en la primera mitad, los cementeros dominaron el partido.

Ya en la segunda mitad, Jeremy Márquez amplió la ventaja en el marcador, con un disparo raso desde el exterior del área; el tiro del mediocampista se vio beneficiado por un desvío, que impidió que fuera detenido por el arquero rival. Ya con el resultado en la bolsa, 'La Máquina' realizó un par de modificaciones, lo que terminó por otorgarles la tercera anotación.

Cuando corría el minuto 84, Omar Cruz, que entró de cambio en la parte final del encuentro, aprovechó un centro que se quedó en la zona penal y, sin parar la carrera, definió de parte interna, enviando el balón a las redes para concretar el marcador final.

uD83DuDCF9 | La anotación de Omar Campos para poner el tercero de la noche en la cancha del Cuauhtémoc. @ClubPueblaMX 0-3 @CruzAzul | uD83CuDFBDuD83CuDD9AuD83DuDE82#J16 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/a8VncojdNa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2025

Con este resultado, el Cruz Azul se convirtió en el nuevo líder de la competencia; los cementeros llegaron a 35 unidades, superando a los Diablos del Toluca. Si bien el Azul amaneció en la parte alta de la tabla, su permanencia dependerá de los resultados del Toluca y los Tigres de la UANL en la jornada 16.

Fuente: Tribuna del Yaqui