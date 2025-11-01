Diablos del Toluca desaprovecha visita al Estadio Jalisco; empata con el Atlas y se aleja del liderato

Guadalajara, Jalisco.- Los Diablos del Toluca no pudieron refrendar el buen momento que arrastraban en las últimas jornadas del torneo, pues terminaron empatando ante el Atlas sin anotaciones y pierden terreno conforme al liderato del Apertura 2025. Lo preocupante para los dirigidos por Antonio Mohamed es que en las últimas tres jornadas no han podido sacar victorias y se han conformado con tres empates de manera consecutiva.

El Toluca, sin duda, resintió la ausencia de Alexis Vega, quien había sido parte fundamental en el funcionamiento del equipo; el capitán y delantero de los Diablos estará fuera de las canchas por al menos cuatro semanas, poniendo en duda su participación en los cuartos de final. Vega presentó una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo, por lo que tuvo que salir en camilla en el duelo contra el Pachuca.

La estrella del partido fue Camilo Vargas, arquero de los rojinegros; desde los primeros minutos, el Toluca comenzó a atacar con varias oportunidades claras, que fueron interrumpidas por el cancerbero rival. Nicolás Castro fue el primero que desperdició un claro ataque, al igual que Bruno Méndez.

Durante la primera mitad, el Atlas estuvo sometido en la parte baja del campo, teniendo solo una oportunidad clara para anotar, la cual se quedó en amenaza con un centro al primer palo de Sergio Hernández. En el arranque del segundo tiempo, estuvieron cerca de irse adelante en el marcador, aunque ninguno de sus ataques fue fructífero; luego de este efímero dominio de los locales, el Toluca retomó el control del encuentro, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador.

? 94’ | uD83EuDD8A 0-0 uD83DuDC79



Sin anotaciones en la pizarra, el encuentro finalizó y con ello, el Atlas cerró sus partidos en el Estadio Jalisco del Apertura 2025, con cuatro partidos consecutivos sin derrota; los 'Zorros' se encuentran en el puesto 11 y su posible ingreso al play-in del torneo se definirá en la última jornada del mismo.

Los Diablos del Toluca cayeron a la segunda posición, luego de que el Cruz Azul goleara al Puebla, quedando a un punto de distancia conforme al líder, aunque pudieran caer hasta la tercera posición, luego de resultados en otras plazas.

