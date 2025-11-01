En entrevista para TRIBUNA, Daniel Suárez confiesa que está listo para su nueva etapa en Nascar

Arizona, Estados Unidos.- Para Daniel Suárez, la final de la Nascar Championship Cup en el Phoenix Raceway es muy especial, porque no solo representa la última carrera de la temporada, además es su despedida del Trackhouse Racing Team, del que se despide después de cinco años manejando el Chevrolet número 99 de la escudería.

Sobre su cambio de equipo a Spire Motorsport, Suárez Garza, originario de Monterrey y con 33 años de edad, aseguró que ingresar a su nuevo equipo significa una oportunidad de mejorar lo que ha realizado dentro de las pistas de Nascar.

Estoy muy contento con la nueva oportunidad porque están haciendo una gran labor, yo creo que es el equipo con más alto crecimiento; estoy emocionado por tener una gran oportunidad con ellos y ojalá que podamos seguir creciendo de la manera que lo han hecho ellos".

#Deportes | Daniel Suárez (Monterrey) está listo para su última carrera a bordo del auto 99 dentro de la NASCAR Cup Series uD83CuDFC1uD83CuDFCE? pic.twitter.com/UKa3DUahYo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

"Van a hacer muchos cambios en la pretemporada y voy a estar involucrado en cada uno de ellos para colaborar y que sigamos avanzando en el camino correcto", aseguró el piloto regiomontano.

ES ESPECIAL

Sobre la oportunidad de correr ante sus compatriotas, que acuden a pistas como la de Phoenix, que por sexto año consecutivo recibirá la final del campeonato, el regiomontano reconoció que es muy especial para él manejar ante sus paisanos.

"A todos los fanáticos mexicanos que van a las carreras a apoyarme, solo decirles que estoy muy agradecido por todo su apoyo; cuando tengo la oportunidad de correr en México, Phoenix, Las Vegas o Miami, es muy especial para mí correr ante muchos paisanos que vienen a la pista a apoyarme y ondeando la bandera; es algo que disfruto mucho", aseguró.

Daniel Suárez

Carreras 215

Debut 2017

Poles ?2

Victorias 2

Puntos 5568

Fuente: Tribuna del Yaqui