En extra innings, Charros de Jalisco gana y asegura serie contra Naranjeros

Guadalajara, Jalisco.- Japhet Amador decidió el juego en Zapopan con un batazo que dejó tendido a Hermosillo. En la décima entrada conectó una línea al izquierdo ante Jorge Rodríguez y permitió que Johneshwy Fargas cruzara el plato para cerrar un duelo parejo de principio a fin.

Charros abrió el marcador desde el primer inning con un cuadrangular de Bligh Madris por el derecho frente a Wilmer Ríos. Naranjeros respondió de inmediato en el segundo episodio al llenar las bases; el rodado de Ángel Ramírez derivó en doble play, pero Darick Hall alcanzó el home en jugada de selección para empatar. La respuesta local llegó en la parte baja con un doble de José Juan Aguilar al central que impulsó a Julián Ornelas, aunque un buen tiro evitó que Japhet Amador anotara una más.

Hermosillo volvió a igualar en la tercera cuando Hall conectó un doble al izquierdo que llevó a Jasson Atondo al plato. Jalisco recuperó la ventaja en la cuarta con sencillo de Aguilar que permitió timbrar a Edwin Díaz. La voltereta sonorense llegó en el sexto: Agustín Murillo anotó tras un imparable de Ramírez y, acto seguido, un rodado de Atondo a la intermedia se convirtió en jugada de selección que colocó el 4-3 para Naranjeros.

Ríos completó cinco entradas de tres carreras y su relevo mantuvo el juego bajo control hasta la séptima, cuando Tyler Myrick admitió un imparable de Díaz que volvió a empatar la pizarra. Chase Jessee contuvo el daño en la séptima y octava, y Matt Foster retiró en orden la novena para llevar el encuentro a extrainnings.

La décima ya no ofreció margen. Amador vino a batear con las bases llenas y encontró un lanzamiento cómodo, conectando una rola al jardín izquierdo, anotando Johneshwy Fargas la carrera del triunfo. Blake Whitney (3-0) obtuvo la victoria y Rodríguez (1-1) cargó con la derrota. La serie concluye este domingo con Touki Toussaint y Alemao Hernández como abridores probables por Naranjeros y Charros, respectivamente.

