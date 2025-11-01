Gilberto Mora sufre una fuerte fractura; Xolos de Tijuana informa de operación en el joven delantero

Tijuana, Baja California.- Siguen las malas noticias para la Selección Mexicana, pues, aunada a la lesión de César 'Chino' Huerta, Xolos de Tijuana dio a conocer durante la tarde del 1 de noviembre que el joven delantero, Gilberto Mora, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La joven promesa mexicana tuvo una fractura en un entrenamiento con el equipo fronterizo y causará baja de manera indefinida.

Mora fue el jugador más destacado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo sub-20, en la cual finalizó como el elemento con más goles de todo el certamen durante la ronda de grupos. En la justa mundialista, participó en un total de cinco compromisos, en los cuales marcó en tres ocasiones, además de poner dos pases para gol; su gran actuación lo catapultó a la fama mundial, además de que varios clubes europeos mostraron interés en el joven jugador.

#Deportes | Gilberto Mora está en el radar del Barcelona; el club español habría comenzado el acercamiento ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/XUozGH6bfI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

En un comunicado a través de las redes sociales, los Xolos de Tijuana dieron a conocer la desafortunada noticia; según lo publicado en el parte médico oficial, Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda durante una práctica del día jueves. El futbolista fue sometido a diversas pruebas médicas y luego fue sometido a una operación para reparar el daño en su mano.

Durante el entrenamiento del día jueves, nuestro jugador Gilberto Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, misma que fue realizada con éxito".

El club no emitió un tiempo estimado para su reintegro a la plantilla, aclarando que eso dependerá de la evolución del propio jugador. Gilberto Mora será una baja fuerte para el equipo fronterizo, ya que ha visto actividad en 11 partidos del Apertura 2025, incluyendo a 10 de ellos en el cuadro titular, estableciéndose como uno de los elementos más confiables para Santiago Abreu, entrenador de los Xolos.

Esto podría representar un serio parón en la carrera del joven, pues se había tomado la decisión de que no asistiera a la Copa del Mundo sub-17, para que se integrara a la Selección Mexicana mayor y participara en los dos encuentros amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

#Deportes | Javier Aguirre 'frena' a Gilberto Mora; no jugará para el 'Tricolor' en la Copa del Mundo uD83CuDDF2uD83CuDDFD??https://t.co/3Py8W8I9iE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui