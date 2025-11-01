Javier Hernández recibe un castigo en Chivas del Guadalajara; el 'Chicharito' tuvo que pagar multa

Guadalajara, Jalisco.- El mítico delantero mexicano, Javier Hernández, está de regreso en el foco de los reflectores y no es por su regreso a las canchas con el 'Rebaño Sagrado'; el 'Chicharito' se hizo acreedor de una sanción económica interna, luego de desacatar una indicación. Las Chivas del Guadalajara aplicaron el castigo a Hernández, aunque no interferirá en su desempeño dentro de las canchas.

Apenas hace un par de horas, se conoció que Hernández Balcázar volvería a formar parte de las convocatorias de Chivas para el Apertura 2025. Javier se había perdido las últimas tres jornadas del torneo, debido a un problema muscular que presentó luego de enfrentarse al Mazatlán; a la par del 'Chicharito', Alan Mozo volvería al equipo tras dos meses de inactividad, pues en septiembre tuvo que ser operado del menisco.

uD83DuDD34?? ¡LOS 23 ELEGIDOS POR GABRIEL MILITO PARA LUCHAR POR EL TRIUNFO ANTE LOS TUZOS! ??uD83DuDD34https://t.co/ZLQS9BcGNT — CHIVAS (@Chivas) November 1, 2025

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del equipo, todos los elementos del club, incluyendo jugadores, entrenadores y personal médico, asistieron disfrazados al entrenamiento del 31 de octubre. Una foto en la cuenta oficial de X de las Chivas mostró a todos los que participaron en la dinámica, aunque era evidente la ausencia de Javier Hernández.

Meanwhile in Verde Valle…



uD83DuDC7B TRICK OR TREAT? uD83DuDC40 pic.twitter.com/B5hCsWkz2X — CHIVAS (@ChivasEN_) October 31, 2025

Según afirma el periodista Erick López de TUDN, este hecho fue el detonante de la sanción económica contra el 'Chicharito'; la actividad tuvo como propósito el fomentar la unión dentro del equipo, además de permitir un momento de relajación en la parte más álgida del torneo. Aunque no se reveló la cifra de la multa, el periodista afirmó que se trató más de una forma de reprender por no sumarse a las actividades dentro de la plantilla.

Si bien la sanción tuvo fecha en la jornada de ayer, no interferirá en el desempeño en cancha del delantero, pues solo se limita a una cuestión económica. Chivas del Guadalajara se medirá ante el Pachuca durante la jornada 16 del Apertura 2025 y es primordial buscar la victoria, ya que aún se encuentran peleando su boleto directo a la Liguilla.

CASTIGADO



Chicharito Hernández recibe sanción económica por parte de Chivashttps://t.co/EqwhM7gKRc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 2, 2025

Javier Hernández se encuentra en un momento delicado de su carrera, pues en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por varios comentarios efectuados en sus redes sociales. Por si fuese poco, los resultados no han acompañado al jugador, quien finaliza su contrato en diciembre, por lo que quedaría sin equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui