Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; dónde ver EN VIVO el juego 7 de la Serie Mundial en México

Toronto, Canadá.- Toda la temporada 2025 de la MLB se verá resumida en el séptimo juego del Clásico de Otoño, luego de una emocionante Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays. No importa cómo hayan llegado hasta la instancia final; el que se quede con la victoria en la jornada de hoy dentro del Rogers Centre, se quedará con el título; los Dodgers buscan el primer bicampeonato de su historia, mientras los Blue Jays quieren ser campeones por primera ocasión desde hace más de 30 años.

La actual edición de la Serie Mundial es una de las más emocionantes de los últimos años, pues ha contado con juegos que se han caracterizado por ser duelos de pitcheo y, en especial, el juego 3 tuvo que decidirse en 18 entradas con poco menos de siete horas de duración.

Durante el juego 6, Yoshinobu Yamamoto se convirtió en el héroe para los Dodgers, luego de lanzar las nueve entradas en su anterior aparición. El nipón lanzó seis entradas, con cinco imparables y una carrera limpia admitida; los relevistas de Los Ángeles se combinaron para trabajar por espacio de tres capítulos, permitiendo solo tres imparables y una base por bola. Kevin Gausman fue el pitcher que cargó con la derrota, al recibir las tres anotaciones de los locales.

Las carreras para ambos equipos cayeron en el tercer inning; los Dodgers fueron los encargados de romper el cero en la pizarra, primero con un doble de Will Smith, enviando a la registradora a Tommy Edman. Mookie Betts tuvo su despertar ofensivo, ya que conectó un sencillo con la caja llena, produciendo dos carreras más para los Dodgers. George Springer fue el encargado de impulsar la única carrera por los locales.

Las jugadas que definieron el rumbo del encuentro cayeron en el cierre de la novena; primero, Adisson Barger conectó una línea al jardín central con corredor en la primera y la bola se quedó atascada debajo de la barda, lo que impidió que se anotara una rayita más. Con corredores en primera y segunda, además de un hombre fuera, Andrés Jiménez conectó un elevado al izquierdo, el cual finalizó en doble matanza con un out forzado en la segunda almohadilla.

Horarios para el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Rogers Centre, Toronto Canadá

Fecha: Sábado, 1 de noviembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

THE WINNER TAKES IT ALL uD83CuDFC6



Watch #WorldSeries Game 7 TONIGHT at 8 pm ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone! pic.twitter.com/7d7oU4qegu — MLB (@MLB) November 1, 2025

Por si faltara más emoción, los Dodgers tendrán como inicialista a la superestrella nipona, Shohei Ohtani, que buscará redimirse de su anterior apertura, donde cargó con la derrota. 'Sho-Time' no tendrá una salida fácil, pues le tocará medirse contra el veterano Max Scherzer, que abrirá el encuentro por los Blue Jays.

Fuente: Tribuna de Yaqui