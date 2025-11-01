Los Yaquis de Obregón aseguran serie en Culiacán y no sueltan la cima de la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- Los Yaquis siguen en enorme momento en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues este sábado volvieron a superar a Tomateros por pizarra de 6-4 y con esto ganaron su tercera serie de manera consecutiva. Con este resultado, los de Ciudad Obregón sumaron su victoria número once de la temporada y se mantienen en el primer lugar de la tabla general.

La ley del ex

Pisar el escenario donde fue figura, el Estadio Tomateros, es lo que necesitaba Sebastián Elizalde para activarse. Por segundo juego al hilo, 'El Tano' fue la figura de la Tribu a la ofensiva al remolcar tres carreras. Un tablazo remolcador de tres en la tercera entrada del nacido en Guaymas fue como Yaquis rompió el cero ante los lanzamientos de Aldo Montes, quien cargó con la derrota.

En la cuarta, los de Cajeme hicieron una más, con sencillo de Kevin Villavicencio, que mandó a Andrew Navigato a anotar a tierra prometida, para el 4-0. En la séptima, los visitantes terminarían por liquidar la noche, vía 'Tito' Valenzuela, que pegó imparable productor de par de rayitas más.

Brilla en la lomita

Odrisamer Despaigne lució soberbio en la lomita de los disparos, debido a que solo permitió un par de imparables y no recibió castigo de la ofensiva guinta. El cubano se llevó la victoria, luego de seis entradas completas de labor con cinco ‘chocolates’ recetados.

Al relevo le siguió Brandon Brennan, quien colgó el cero en la séptima, mientras que Devin Sweet en la octava fue maltratado con tres carreras tras un jonrón de J.P. Martínez. Tuvo que llegar Contreras en la novena entrada para rescatar el duelo y darle a los Yaquis la serie en su visita a Culiacán.

Este domingo, la Tribu con Vladimir Gutiérrez en la lomita de los disparos buscará barrer a los Tomateros y seguir en ascenso como el mejor equipo de la temporada del beisbol invernal de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui