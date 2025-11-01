Real Madrid golea al Valencia y amplía la ventaja en el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid sigue ampliando la ventaja en el liderato de LaLiga, pues con la goleada sobre el Valencia, puso tierra de por medio ante el Villarreal, quien es su más cercano perseguidor; los 'merengues' llegaron a 30 puntos, con siete unidades de diferencia ante el segundo lugar. Kylian Mbappé tuvo una actuación formidable, marcando dos de las cuatro anotaciones para el Real Madrid.

Los dirigidos por Xabi Alonso llegaron a la jornada 11 con un gran momento anímico, pues venían de vencer de manera categórica al Barcelona en la primera edición del Clásico Español de la temporada. En dicho encuentro, Mbappé y Jude Bellingham fueron los encargados de marcar por parte de los blancos; el equipo había estado en el foco de los reflectores por la polémica que tuvo Vinicius Junior, aunque todo quedó zanjado en días posteriores.

Desde los primeros minutos, el partido se pintó de blanco, pues el Real Madrid se apoderó del balón y presionaba a los defensivos rivales; Mbappé se dio el lujo de estrenar la Bota de Oro que le entregaron hace un par de días. Una mano de César Tárrega, la cual fue detectada por el VAR, le otorgó la pena máxima a los locales, la cual fue cobrada de manera efectiva por el francés.

En la media hora de juego, Kylian marcó la segunda anotación para el Real Madrid; el francés remató de volea a un centro de Arda Guler, poniendo el dos por cero en el marcador. Luego del segundo gol, el Valencia hizo el intento de descontar, aunque ninguno de sus ataques fue fructífero.

Antes de partir a los vestidores, el Real Madrid amplió la ventaja sobre sus rivales; Jude Bellingham se anotó un verdadero golazo, rematando de derecha desde los linderos del área a poste cambiado. Ya con una ventaja tranquila en el marcador, el Real Madrid sustituyó a sus elementos titulares, aunque el hecho no impidió que cayera otro gol.

Al minuto 82, Álvaro Carreras se compaginó con los recién entrados Endrick y Rodrygo para sellar la goleada con un fuerte disparo desde la banda de la izquierda, casi sin ángulo; el joven delantero coronó su gran actuación en el partido con su primera anotación vistiendo la playera blanca.

