Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana; 'Chino' Huerta causa baja del Anderlecht

Ciudad de México.- A solo un par de semanas para que la Selección Mexicana tenga sus últimos compromisos del año, uno de sus elementos más constantes en las últimas convocatorias causó baja de su equipo, poniendo en duda su participación en la fecha FIFA de noviembre. El delantero mexicano, César 'Chino' Huerta, no estará disponible por varias semanas con el Anderlecht, debido a un problema muscular de consideración.

A nivel de clubes, el 'Chino' ha tenido un desempeño complicado, ya que ha estado ausente en tres juegos solo en el último mes, debido a varias lesiones; aunado a eso, en los 12 compromisos en que ha visto actividad, solo ha marcado en dos ocasiones, una en la liga y otra más en la copa. Por si fuese poco, el Anderlecht se ha quedado relegado de entre los primeros lugares, debido a un paso irregular en la actual campaña.

#Deportes | Cesar 'Chino' Huerta se estrena con gol en la temporada 2025 con el Anderlecht de Bélgica ?https://t.co/VcR7dB6Zef — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 17, 2025

El encargado de anunciar la sensible baja para el Anderlecht fue Besnik Hasi, entrenador del equipo; en conferencia de prensa, el timonel del club reveló que la lesión en el 'Chino' imposibilitará su acción en al menos tres semanas para luego hacer más pruebas médicas y determinar si puede regresar a la actividad.

Chino tiene molestias en la pelvis y parece que tendremos que prescindir de él unas semanas. Se le ha realizado una segunda resonancia magnética y estamos esperando los resultados para determinar un plazo de recuperación más preciso".

uD83CuDF99"Tiene molestias en la pelvis y estará de baja algunas semanas. Se ha realizado una resonancia magnética y estamos esperando resultados… pic.twitter.com/61WQQsjGz6 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 1, 2025

César Huerta fue convocado por última ocasión a la Selección Mexicana en los recientes partidos amistosos, teniendo media hora de actividad en el empate a una anotación con Ecuador. Antes de eso, asistió a la Copa Oro con el 'Tricolor', en la cual participó en casi todos los encuentros, solo estando ausente en los cuartos de final, cuando vencieron a Arabia Saudita.

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana sostendrá dos encuentros como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026; los dirigidos por Javier Aguirre se medirán contra Uruguay el 18 de noviembre en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna. Tres días después, se enfrentarán a Paraguay en el Alamodome.

#Deportes | La Selección Nacional se medirá en contra de Uruguay durante la fecha FIFA de noviembre ???https://t.co/jmUiS9fE0L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui