Shohei Ohtani a la loma; Dodgers confirman a su abridor para el juego 7 de la Serie Mundial 2025

Toronto, Canadá.- El Rogers Centre, casa de los Toronto Blue Jays, recibirá el juego definitivo para la Serie Mundial 2025 entre los locales y Los Angeles Dodgers. Como es costumbre en las instancias finales, todos los jugadores se encuentran disponibles y Shohei Ohtani no es la excepción, pues, con solo tres días de descanso, subirá a la loma por los visitantes, enfrentándose a Max Scherzer de los 'Azulejos'.

El Clásico de Otoño se trasladó a tierras canadienses con la ventaja para los Blue Jays, que fracasaron en el intento de vencer a los Dodgers en el sexto juego y asegurar su primer título en más de 30 años. Yoshinobu Yamamoto se anotó su segunda victoria en la Serie Mundial, pues lanzó seis entradas de cinco imparables y una carrera; Mookie Betts se convirtió en el héroe ofensivo, pues impulsó dos de las tres carreras para Los Ángeles.

Para el juego que pondrá fin a toda la temporada 2025 de MLB, los Dodgers anunciaron a su abridor, que será Shohei Ohtani, su jugador más valioso; el japonés volverá a lanzar en esta instancia, con solo tres días de descanso. 'Sho-Time' se encargó de abrir el juego 4, en el cual terminó cargando con la derrota, luego de seis entradas, en las cuales permitió seis indiscutibles, cuatro carreras limpias y una base por bola.

La decisión para que Ohtani sea el inicialista por parte de los visitantes podría radicar en su disponibilidad como bateador, pues al finalizar su participación como abridor, puede quedarse como bateador designado en el line up. En caso de haber sido elegido como relevista, Shohei tenía que ingresar como defensivo si querían mantenerlo activo y, aunque ya ha tenido actividad como jardinero con los Angels, no es su especialidad.

Por contraparte, Max Scherzer se subirá a la loma por los Blue Jays con su rotación de descanso normal, luego de haber lanzado en el juego 3, donde se retiró con solo 79 lanzamientos efectuados. El veterano se convertirá en el primer lanzador de la historia en abrir dos juegos 7 de Serie Mundial con diferentes equipos, luego de haber iniciado el decisivo del Clásico de Otoño del 2019 cuando jugaba para los Washington Nationals.

