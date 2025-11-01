Terrence Crawford habría elegido rival para su próxima pelea; reta a multicampeón mundial

Ciudad de México.- Luego de más de un mes con la disyuntiva sobre cuál sería su próximo compromiso, Terrence Crawford aprovechó una entrevista para lanzar un reto a un multicampeón mundial activo, lo cual representaría su primer defensa en la división de los supermedianos. 'Bud' había establecido una serie de requerimientos para su próxima pelea, los cuales se debían primeracumplir o el boxeador optaría por su retiro.

Crawford creció su popularidad desde que venció de manera unánime a Saúl Álvarez, la noche del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. A pesar de que no figuraba de entre los favoritos, Terrence se logró imponer con categoría al 'Canelo' y le arrebató las cuatro fajas que lo acreditaban como el campeón de las organizaciones de boxeo más relevantes a nivel mundial.

Desde que venció al mexicano, un sinfín de nombres se habían postulado para enfrentar a Crawford, aunque solo quedaban en especulaciones. Durante la reunión anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Gustavo Olivieri, que preside esa compañía, aclaró que no le otorgarían un rival mandatorio al estadounidense y tendría un tiempo considerable para analizar cuál sería el siguiente paso en su carrera.

Luego de unos días después de que se diera a conocer la medida optada por la OMB, Crawford ofreció una entrevista, en la cual dejó ver que ya tiene a alguien en la mira; 'Bud' aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje a Janibek Alimkhanuly. "Te tengo en la mira, Janibek; buena suerte", comentó el campeón indiscutido de la división de los supermedianos.

Cabe recalcar que Janibek Alimkhanuly fue uno de los primeros pugilistas que levantó la mano para enfrentarse a Crawford, luego de su sorpresivo resultado sobre Álvarez. A través de su cuenta de X, Alimkhanuly aseguró que una potencial pelea contra Terrence era muy esperada por los fanáticos y que "los mejores deben enfrentarse a los mejores".

Janibek Alimkhanuly se encuentra finalizando su preparación para medirse contra el cubano Erislandy Lara a finales o principios de diciembre. Dicho combate servirá para unificar los títulos mundiales de la división peso medio, lo cual era uno de los requerimientos principales para que Crawford sostuviera otro combate.

Fuente: Tribuna del Yaqui