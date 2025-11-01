Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el segundo de la serie

Culiacán, Sinaloa.- Los Yaquis de Obregón buscarán mantener el liderato en la Liga Mexicana del Pacífico, luego de quedarse con la victoria en el primer compromiso de la serie, contra los Tomateros de Culiacán. Los dirigidos por Gabe Álvarez intentarán asegurar su tercera serie de manera consecutiva y su segunda en calidad de visitantes, luego de barrer al Tucson Baseball Team y doblegar a los Cañeros de Los Mochis.

Aunado a la victoria, 'La Tribu' se vio beneficiada por resultados en otras plazas del circuito invernal mexicano y amaneció en la parte alta del standing; Yaquis llegó a las 10 victorias y solo cinco descalabros, lo que lo posiciona en el primer lugar de la LAMP. La novena cajemense está empatada en foja con los Charros de Jalisco y, al no haber enfrentamientos directos en esta temporada, el criterio de desempate es el Run Average, siendo mayor para Yaquis.

En el primer compromiso de la serie, Obregón se terminó imponiendo con categoría, apoyado por un gran desempeño por parte de su staff de lanzadores. La victoria se quedó para Orlando Lara, quien abrió el encuentro y lanzó cinco entradas completas, con solo tres imparables recibidos y una carrera permitida. Efraín Contreras se apuntó el tercer salvamento de la temporada, al retirar dos tercios en orden, y también se contó con el regreso de Edwin Fierro.

Yaquis atacó desde el primer capítulo, con carrera impulsada para un viejo conocido de tierras sinaloenses; Sebastián Elizalde se encargó de inaugurar el marcador con un sencillo a los jardines y luego en el quinto episodio, el mismo 'Tano' se trajo otra a la registradora con un roletazo a segunda. En la séptima cayeron tres más, una de a 'caballito' con base por bola a Víctor Mendoza y entraron dos más con batazo de Navigato; la 'Chule' produjo la sexta y definitiva en el noveno inning.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán de la LAMP.

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Sábado 1 de noviembre

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Odrisamer Despaigne buscará su tercera victoria de la temporada, siendo el abridor designado por Yaquis; el 'asere' viene de vencer al Tucson Baseball Team, a quienes les lanzó seis entradas y dos tercios, con siete imparables y dos carreras limpias. Por Tomateros, Aldo Montes es el encargado de abrir el encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui