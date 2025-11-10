América descarta cambio de sede; jugarán en el Estadio Azulcrema contra Rayados de Monterrey en Liguilla

Ciudad de México.- Las Águilas del América consiguieron su acceso de manera directa a la Liguilla, librando la ronda de repechaje, luego de que en el torneo anterior se enfrentaron a Rayados de Monterrey en el play-in. En la Liguilla de este año, los de Coapa se volverán a medir ante 'La Pandilla', ahora en cuartos de final y descartaron usar una sede alterna.

A pesar de que en cierto punto tuvieron un paso irregular, el América cerró el Apertura 2025 en la cuarta posición, luego de 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas, acumulando 34 unidades, consolidándose como un serio candidato para llevarse el título. Las Águilas se medirán ante el equipo regio en la primera ronda de la Liguilla y, aunque en un inicio se había manejado la posibilidad de que se jugara en una sede alterna, el hecho fue descartado por el club.

#Deportes | ¿Dejan el Nemesio Diez? Diablos del Toluca anuncian sede provisional de cara a la Liguilla 2025 ?https://t.co/6okbBf33cD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

El Estadio Azulcrema (antes Estadio Ciudad de los Deportes) se encuentra al lado de la Plaza de Toros y otros recintos que tendrán eventos multitudinarios para la fecha en la que estaba programado el partido de la vuelta en los cuartos de final. De acuerdo con Julio Ibáñez, colaborador de TUDN, el América jugará en la que ha sido su casa desde el cierre del Estadio Azteca, aunque deberá hacer unas modificaciones.

La alcaldía de Benito Juárez tiene prohibido el organizar dos eventos de gran magnitud al mismo tiempo, por lo que las Águilas cambiarán su horario habitual para permanecer en el recinto. "América va a poner su partido en domingo antes de las 5 de la tarde y así no habrá ningún problema para que las Águilas reciban al conjunto de Rayados en la vuelta de Cuartos de Final".

América SI jugará en el estadio azulcrema la vuelta de cuartos de final ante Monterrey, el partido será domingo antes de las 5 de la tarde y no existirá ningún problema con el espectáculo programado en la plaza de toros. @TUDNMEX @TUDNUSA — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) November 10, 2025

El mismo periodista reportó que el América ya analizaba la posibilidad de usar otro estadio cercano como casa, siendo este el Estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla. El plan 'B' fue descartado por la directiva de Coapa, debido a que dejar de lado la ventaja de la localía en un partido tan importante en las aspiraciones de un nuevo título pudiera ser perjudicial.

Las Águilas del América y los otros cinco equipos clasificados de manera directa estarán tres semanas sin actividad, luego del parón por la fecha FIFA de noviembre, además de la semana que se disputará el Play-in del Apertura 2025.

#Deportes | Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025 ?https://t.co/8SKH24edue — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui