Andrés Iniesta enfrenta grave acusación; el exjugador del Barcelona es investigado por desfalco en Perú

Ciudad de México.- El exfutbolista español y estrella del Barcelona, Andrés Iniesta, se enfrenta a una grave situación legal en Perú, pues la Fiscalía de dicho país comenzó una investigación por presunta estafa agraviada que derivó en un desfalco de más de 600 mil dólares. El problema surgió a raíz del cobro de eventos deportivos que no se habrían concretado, lo que causó la demanda por parte de un grupo empresarial.

La compañía Gucho Entertainment S.A.C. reportó que se realizaron pagos anticipados para garantizar diversos eventos promovidos por NSN Barcelona, empresa que es presidida por Iniesta, y la sociedad hermana NSN Sudamérica. La investigación tendría como foco principal a Iniesta, además de Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, responsables de las compañías antes mencionadas.

uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDEA | Andrés Iniesta, acusado de estafa en Perú. El exfutbolista español y campeón del mundo en 2010, Andrés Iniesta, enfrenta una acusación de presunta estafa agravada en Perú. Se le vincula con eventos deportivos y artísticos que nunca se realizaron, pese a la inversión de… pic.twitter.com/a1jTRIeRBg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2025

Según el documento presentado a la Fiscalía peruana y al Ministerio Público, se utilizó la imagen de Andrés Iniesta, así como su prestigio público, para atraer más inversionistas, ofreciendo la organización de eventos deportivos y musicales dentro de dicho país. Luego de que se pagaran las garantías para varios espectáculos, estos no fueron realizados conforme a lo establecido y tampoco se realizó la devolución de las transacciones.

Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar".

La Fiscalía comenzó con la pesquisa para determinar el nivel de participación que tuvo el Campeón del Mundo, siguiendo la trazabilidad de los fondos para determinar en qué cuentas bancarias fueron retenidos. Los eventos por los que se habían pagado fueron el Upa Upa Fest, siendo este el único que se llevó a cabo, pero arrojó pérdidas millonarias; así mismo, un amistoso entre el Cienciano de Perú y Nacional de Quito, además de un partido de leyendas de Perú contra España.

uD83DuDD34? Investigan a Andrés Iniesta por una "estafa agravada" de más de 600.000 dólares a empresarios peruanos en varios eventos https://t.co/WPZkENi1va — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 10, 2025

Andrés Iniesta fue uno de los principales impulsores en la llegada de Never Say Never Sudamérica (NSN) en 2023, resaltando que la intención principal de la compañía era impulsar proyectos innovadores deportivos y culturales en todo el sector del continente.

Fuente: Tribuna del Yaqui