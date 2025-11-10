Atlético de Madrid tiene nuevo dueño, despiden al DT de Pachuca y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de lo que hicieron tus deportistas preferidos y lo que ocurrió en tus disciplinas favoritas durante el fin de semana, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen encontrarás las tres noticias más relevantes e interesantes que están marcando la pauta en la agenda deportiva. Por ejemplo, entérate de quiénes son los nuevos dueños del Atlético de Madrid.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Jaime Lozano queda fuera del Pachuca

Trascendió este lunes 10 de noviembre que, después de su derrota ante Santos, la directiva del Pachuca habría despedido a su director técnico Jaime Lozano. Esto sucede a pocos días de que Los Tuzos jueguen el Play Inn en contra de Pumas.

Gronkowski se retirará como Patriot

Rob Gronkowski firmará contrato de un día con Patriots para retirarse con ese equipo, debido a que quiere honrar la memoria de una fallecida amiga que perdió la batalla contra el cáncer de ovario. "Me gusta mucho la idea, y la razón por la que realmente lo vamos a hacer es por Susan Hurley", dijo el propietario del equipo.

Grupo Apollo se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid

¡Está confirmado! El club Atlético de Madrid tiene nuevos dueños y se tratan de accionistas de origen norteamericano. A través de un comunicado, el equipo informó que el grupo Apollo Sports Capital es su nuevo accionista mayoritario.

