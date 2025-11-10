CJ Van Eyk es nombrado el Pitcher de la Semana en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- Sin duda alguna, los Águilas de Mexicali tuvieron una semana agridulce en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues en su más reciente serie fueron barridos en casa por los Naranjeros de Hermosillo, pero en términos individuales, CJ Van Eyk logró robarse los reflectores.

El inicialista de los 'Caballeros' fue este lunes 10 de noviembre nombrado como el Pitcher de la Semana de la LAMP. El diestro en sus dos últimas salidas trabajó por espacio de 13.0 innings, donde recibió ocho hits, par de carreras sucias y recetó 14 ponches, dejando su ERA semanal totalmente inmaculada, enfrentándose a los Venados de Mazatlán y a los Naranjeros de Hermosillo.

El nacido en Tampa, Florida, está viviendo su primera campaña en el beisbol invernal del país, teniendo de momento marca de 1-2, con 2.89 de efectividad y ha trabajado 28.0 entradas en lo que va de campaña, cifras que lo colocan como uno de los mejores lanzadores de la actual temporada.

Cabe destacar que CJ se une a los lanzadores de Tomateros Luis Cessa, Manny Barreda y al zurdo de Jaguares de Nayarit, Faustino Carrera, como los cuatro peloteros que han recibido dicho galardón en la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Estuvieron cerca

Jared Wetherbee fue otro de los considerados para llevarse el nombramiento, ya que el inicialista de los Jaguares de Nayarit ganó los dos compromisos que tuvo en la semana, donde además recetó 15 ponches y solamente permitió dos carreras en 12 entradas completas divididas en las aperturas ante Tucson y Venados.

Mientras que Touki Toussaint, este fin de semana tuvo su mejor presentación con los colores de Naranjeros de Hermosillo, debido a que lanzó juego completo, de tres anotaciones y 10 ponches, frente a los Águilas de Mexicali en el Nido.

Otro pitcher que igualmente dio de qué hablar en la semana fue Orlando Lara, de los Yaquis de Ciudad Obregón. El experimentado jugador trabajó cinco entradas completas, sin carrera y únicamente permitiendo dos imparables, a cambio de seis abanicados en la victoria de su club frente a los Charros.

Fuente: Tribuna del Yaqui