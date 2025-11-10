"El podio es el objetivo": 'Checo' Pérez ve con buenos ojos su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

Ciudad de México.- Tras un año fuera de las pistas, Sergio Pérez hará su esperado regreso a la categoría reina de automovilismo a nivel mundial, aunque deberá lidiar con el debut de una escudería, con los problemas y contratiempos que eso conlleva. A pesar de que Cadillac arrancará desde cero, el piloto mexicano se mantiene optimista para su regreso a la Fórmula 1 y considera que tendrán el nivel necesario para subir al podio.

A pesar de que Cadillac hará su debut hasta el Gran Premio de Australia del 2026, 'Checo' Pérez volverá a subirse a un monoplaza en los próximos meses, encabezando la primera TPC del equipo. Cadillac usará el SF23, monoplaza que diseñó Ferrari para temporadas anteriores y, al ser el proveedor de unidades de potencia y transmisión, le permitirá a la escudería estadounidense tener su primer contacto en condiciones de carrera real.

#Deportes | Fred Vasseur confirma a 'Checo' Pérez corriendo con Ferrari; el mexicano ya entrenó con la escudería uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/wYUtwe32cl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

"Pero es genial, ¿sabes? Es una gran prueba y una gran manera de terminar el año antes de volver al coche el año que viene. Tengo curiosidad por saber cuántas vueltas aguanta mi cuello antes de que se destroce", comentó el mexicano en entrevista con Reuters. Cadillac hará sus primeras pruebas de motor en enero del 2026, en una fábrica de Barcelona.

Cadillac sigue con su plan de desarrollo y el primer encendido del motor Ferrari está cerca para ellos y Sergio Pérez #F1 #ChecoPerez #Cadillac https://t.co/yPVXzXxpdZ — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) November 10, 2025

Ante el cuestionamiento sobre lo complicado que será la primera parte de la temporada, el tapatío comentó que ve una posibilidad real el alcanzar al menos un podio en 2026, pues se encuentra trabajando desde hace meses en la fábrica de Silverstone y han avanzado con gran ritmo. "Creo que vamos a empezar desde atrás e ir avanzando progresivamente. Pero, en definitiva, a corto plazo, el podio es un objetivo".

Normalmente, los nuevos equipos que han llegado en el pasado siempre han tenido problemas financieros y este es un equipo que viene en serio y viene a hacer las cosas de la mejor manera y a ganar. Cadillac está aquí para grandes cosas y realmente no me importa dónde empecemos, lo que importa es la rapidez con la que podamos desarrollarnos y avanzar".

Por último, Sergio Pérez enfatizó que luego de una exitosa carrera, ya no tiene nada que demostrar dentro de la Fórmula 1 y ahora se dedicará a disfrutar cada carrera, sin dejar de lado las aportaciones a Cadillac en sus primeros pasos dentro del automovilismo deportivo.

