Equipos sonorenses no bajan el ritmo en la temporada 2025-2026 de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los equipos sonorenses siguen encendidos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues tanto Yaquis de Obregón como Naranjeros de Hermosillo arrollaron en sus series de fin de semana y este martes 11 de noviembre intentarán seguir con ese gran paso, pero ahora jugando como locales.

La Tribu de Cajeme es actualmente el mejor club de la temporada, con una marca de 16 victorias y siete descalabros. Mientras que los de la H son cuartos con récord de 13-10, pero con la gran oportunidad de seguir escalando posiciones.

No soltar la cima

Los Yaquis buscarán conquistar su sexta serie al hilo de la temporada, para así seguir líderes en solitario, pero el reto no será nada sencillo, ya que se medirán ante los Águilas de Mexicali, que tienen como principal objetivo volver al camino de la victoria, luego de ser barridos en casa por Naranjeros.

??Termina el encuentro en Guasave uD83CuDFF9uD83CuDD9A???

uD83DuDD1CSiguiente compromiso?? Recibimos en casa a Mexicali martes 11, miércoles 12 y jueves 13 en el Estadio YaquisuD83CuDFDF TE ESPERAMOS!!!! #PuroYaquis pic.twitter.com/oKTq5eOT9H — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 10, 2025

Para el primero de la serie, Gabe Álvarez mandará a Felipe González (2-0), quien todavía no conoce la derrota en la actual edición del beisbol invernal. A su vez, por los Águilas, saltará a la lomita Fernando Lozano (3-1), en lo que será un gran choque monticular. Mientras que para el segundo enfrentamiento los pitchers programados son: Jason Blanchard (1 - 1) y Orlando Lara (4 - 0) y en el tercero Victor Juárez (1 - 1) abrirá por los visitantes y Vladimir Gutiérrez (1-3) por Cajeme.

Bienvenida

Mientras que este mismo martes, los Naranjeros de Hermosillo por primera vez en su historia, le darán la bienvenida en el Fernando Valenzuela a los Jaguares de Nayarit. Para este compromiso, los de la capital de Sonora apostarán por Erich Uelmen (0-1) como su pitcher abridor, mientras que por los felinos hará lo propio Víctor Lizárraga (1-0).

Ambos clubes llegan en situaciones diferentes. Por una parte, los de la H en su más reciente compromiso barrieron a los Águilas en Mexicali. A su vez, los 'felinos' no pudieron hacer valer su condición de local y perdieron la serie ante Venados, equipo que se encontraba en el sótano de la LAMP.

De martes a jueves recibimos a los @JaguaresdeNayof en la 'H'. ????



Estas son las promociones que tendremos para ustedes, afición. ¡Los esperamos en el estadio Fernando Valenzuela! uD83CuDF4A pic.twitter.com/kIpBhkaziN — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 11, 2025

Por otra parte, el ganador de esta serie desplazará al otro en el standing de la primera vuelta del torneo, debido a que solamente una victoria es lo que coloca a Naranjeros de Hermosillo por arriba de los Jaguares de Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui