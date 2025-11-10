Exentrenador de Águilas del América en el ojo del huracán por declaraciones machistas en Brasil

Ciudad de México.- Ramón Díaz, exentrenador de Águilas del América, se encuentra en el ojo público, luego de unas declaraciones machistas en una conferencia de prensa, luego de un partido del Porto Alegre, actual equipo al que dirige. Este no es el primer incidente de la misma índole, pues ya había tenido un problema similar durante el 2024, cuando pertenecía al Vasco da Gama en la misma liga.

En la anterior ocasión, el entrenador ofreció una conferencia de prensa, luego de haber sido derrotado ante el Red Bull Bragantino; en dicho encuentro, el rumbo del encuentro se determinó por una decisión proveniente desde el VAR, el cual era dirigido por una árbitra. "Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido, en casa, una señora, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera".

Las nuevas declaraciones que incendiaron el mundo del futbol brasileño llegaron luego del empate entre su equipo y el Bahía, el cual terminó con dos goles por bando. El entrenador argentino se quejó luego de que le anularon un gol a Johan Canbero, nuevamente desde el VAR, el cual era dirigido por una mujer; el técnico declaró que hablaría con el presidente de la liga para que no designara árbitras a partidos tan importantes.

Que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy; yo voy a hablar con el presidente, no puede ser que pase en un club tan importante lo que pasó hoy, fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para mujeres".

“Futebol é para homens, não é para meninas.”



uD83CuDF99? Ramón Díaz, técnico do Internacional.

uD83CuDFA5 Reprodução/SCI pic.twitter.com/suY6DKVrRm — Planeta do Futebol uD83CuDF0E (@futebol_info) November 9, 2025

Luego de que las declaraciones se hicieron virales y comenzaron a llegar las repercusiones, el polémico entrenador emitió un comunicado para ofrecer disculpas por las lamentables declaraciones, admitiendo su error por el momento tan tenso que enfrenta. "Reconozco que me equivoqué en la elaboración del raciocinio y pido disculpas por eso".

Así mismo, el Porto Alegre se deslindó de las declaraciones efectuadas por el técnico y reafirmaron su compromiso de respetar a las mujeres en todos los ámbitos deportivos y sociales. "Como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club".

Nota oficial – Sport Club Internacional



Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o… pic.twitter.com/4br91XixVe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui