Exligamayorista se hace notar y es nombrado el Jugador de la Semana de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Desde que se dio a conocer la llegada de Harold Ramírez a la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se anticipaba una gran ilusión en el aficionado y así fue, pues el colombiano está firmando una gran campaña de debut en el beisbol invernal de México.

Este lunes 10 de noviembre, el cañonero de los Naranjeros de Hermosillo fue nombrado el Jugador de la Semana de la LAMP, ya que fue uno de los elementos más importantes para que su club barriera a los Águilas de Mexicali en el Nido.

Considerando las últimas dos series del circuito que tuvieron los de Sonora ante Algodoneros de Guasave y los 'Cachanillas', el experimentado jugador bateó para 375 en los 6 juegos, donde además pegó un jonrón y remolcó ocho carreras.

El madero más encendidouD83DuDD25



El poder y consistencia de Harold Ramírez de @ClubNaranjeros lo convierten en el jugador de la semana uD83EuDEE1



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO ?? pic.twitter.com/XRZrQTpDBy — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 10, 2025

El nacido en Cartagena de Indias, Colombia, está en el segundo lugar del departamento de carreras remolcadas en lo que va de la temporada, sumando 20, solo por debajo de Bligh Madris de los Charros de Jalisco, que tiene hasta el momento 25.

Por otra parte, Ramírez es el primer naranjero en ganar el premio en la presente campaña; los anteriores habían sido los Cañeros con Asael Sánchez y Leonys Martin, mientras que la semana pasada fue el guaymense Jared Serna el galardonado por la Liga Arco.

Otros candidatos

Además del cafetalero, Jacob Amaya, de los Jaguares de Nayarit, también contaba con las credenciales suficientes para llevarse el nombramiento, ya que en seis juegos, conectó par de metrallazos, remolcó seis anotaciones y puso su efectividad en 300 ante los serpentineros de Tucson y Mazatlán.

Por otra parte, Alex Mejía, de los Águilas de Mexicali, igualmente se hizo notar con el madero, debido a que en sus últimos cinco partidos, registró un cuadrangular, dos remolcadas y un porcentaje ofensivo de .429 AVG en la serie que tuvo ante Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo.

La cuarta rayita llegó con este imparable del colombiano Harold Ramírez. uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDF4A pic.twitter.com/OPAsWJtQSY — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 9, 2025

Cabe destacar que los 'Caballeros' fueron barridos en casa en su más reciente compromiso ante los de la capital de Sonora, pero con todo y eso, Mejía demostró el gran momento que vive dentro del beisbol invernal del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui