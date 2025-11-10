Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025

Ciudad de México.- El Apertura 2025 dio fin, luego de 17 intensas jornadas llenas de emoción y polémicas; ahora es turno de que inicie la 'Fiesta Grande del Balompié Mexicano', con el arranque de la Liguilla en la ronda de repechaje. 10 equipos se medirán para convertirse en los nuevos monarcas de la Liga MX, aunque cuatro de ellos tendrán que disputar el Play-in, donde ponen en juego todo el torneo en un partido.

Los seis clasificados tendrán que esperar un par de semanas para regresar a las actividades, lo que podría mermar su rendimiento de cara a los cuartos de final. Los Diablos del Toluca han optado por realizar unos días de entrenamientos en Cancún, Quintana Roo, repitiendo el mismo patrón de cuando consiguieron el campeonato del Clausura 2025.

#Deportes | ¿Dejan el Nemesio Diez? Diablos del Toluca anuncian sede provisional de cara a la Liguilla 2025 ?https://t.co/6okbBf33cD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

La lista de clubes que consiguieron su clasificación directa la completan los Tigres de la UANL, que terminaron el certamen en segunda posición, Cruz Azul, Águilas del América, Rayados de Monterrey y Chivas del Guadalajara. Algunos de ellos ya tienen a su rival para la siguiente ronda, pero los mejor clasificados tendrán que esperar a que termine el repechaje para saber a quién se enfrentarán en los cuartos de final.

¡Así se jugará la Fase Final! uD83CuDFC6



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ??#LaLigaDeLaAfición? #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

La primera llave para el Play-in la protagonizan los Xolos de Tijuana, que clasificaron en la séptima posición con 24 unidades y se medirán contra los Bravos de Juárez, que finalizó el Apertura 2025 en el lugar ocho, con 23 unidades. El partido se jugará en el Estadio Caliente, casa de los fronterizos, el jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (horario CDMX).

La segunda llave del repechaje será la que enfrente al Pachuca y los Pumas UNAM; los 'Tuzos' se clasificaron en noveno puesto, con 22 unidades, y los universitarios consiguieron colarse con victoria en la última jornada, superando al Santos Laguna. El partido se celebrará a las 19:00 horas (horario CDMX), en el Estadio Hidalgo, recinto del Pachuca.

¡Ya hay horarios! ?



Así se jugará el #PlayIn del #Apertura2025. uD83DuDC47

Apunten en su #Agenda. uD83DuDE09



Formato del Play-in del Apertura 2025

Ambas llaves se jugarán a un solo partido, siendo el local el que mejor posición obtuvo en el torneo; el ganador de la primera llave del repechaje (Xolos vs. Juárez) se clasificará a los cuartos de final, ocupando el séptimo sitio del standing. El que resulte con el triunfo de la segunda rama (Pachuca vs. Pumas) se medirá ante el perdedor de la primera llave, para conocer al que será el último invitado a la Liguilla del Apertura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui