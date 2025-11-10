Garret Alexander hace historia: Es el primer jugador de Tucson en ser galardonado por la LAMP

Tucson, Arizona.- El nombre de Garret Alexander quedará marcado por siempre en el Tucson Baseball Team, pues este lunes 10 de noviembre se convierte en el primer pelotero en la historia de la franquicia que es galardonado por la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El 'taponero''fue nombrado como el Relevista de la Semana de la LAMP, luego de ser clave en los tres triunfos que tuvieron los de Arizona en sus últimos seis compromisos. El norteamericano entró y cumplió con su labor, consiguiendo tres rescates.

Tucson se midió en las pasadas dos series a Jaguares de Nayarit y Tomateros de Culiacán, donde Alexander logró apagar las luces en tres ocasiones, lanzando cuatro entradas y dos tercios de labor, recetando seis ponches, con 1.93 de ERA y 1.07 de WHIP semanal.

Brazo firmeuD83DuDCAAuD83CuDFFC



Cerrando juegos con autoridad, es por eso que Garret Alexander de @tucsonbt es el relevista de la semana uD83DuDD25



Presentado por W1sh #LigaARCO ?? pic.twitter.com/a9OQjWCmMs — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 10, 2025

Hasta el momento, Garret está empatado en el departamento de rescates en lo que va de campaña, junto a Efraín Contreras de Yaquis de Obregón y Danis Correa de los Cañeros de Los Mochis, todos con seis, con todavía mucho por jugarse en esta primera vuelta.

Otros candidatos

Pero el estadounidense no fue el único relevista que brilló la semana pasada, ya que Alexis Vera igualmente lució intratable en la lomita con los Jaguares de Nayarit. El lanzador vio actividad en cuatro entradas completas, donde no permitió carrera y además recetó par de 'chocolates', frente a Tucson y Venados de Mazatlán.

Y aunque los Algodoneros de Guasave no viven un gran momento, Jonathan Haab, en términos individuales, pudo robarse los reflectores, ya que consiguió conservar el resultado de su equipo ante Jaguares de Nayarit y Tomateros de Culiacán.

El extranjero trabajó tres entradas completas, donde no le hicieron carreras y además abanicó a cuatro peloteros, convirtiéndose en uno de los referentes de los Algodoneros de Guasave actualmente.

Congratulations to Garrett Alexander for being named Reliever of the Week in the league! uD83DuDD25



A strong week with 4.2 IP, 3 saves, and 6 strikeouts — pure dominance on the mound.



We’re proud of you, Garrett! uD83DuDCAA?#GameGoesOn pic.twitter.com/6oOsWyycOn — Tucson Baseball Team (@tucsonbt) November 10, 2025

Cabe destacar que la semana pasada el importante reconocimiento fue para Efrain Contreras de los Yaquis de Obregón, quien sigue siendo el brazo de confianza de Gabe Álvarez cuando se trata de conservar resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui