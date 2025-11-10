¿Inhabilitación por la fractura de Mier? Pumas pierde a Adalberto Carrasquilla para el Play-In

Ciudad de México.- El mediocampista panameño, Adalberto Carrasquilla, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada 17 del Apertura 2025. 'Coco', como lo apodan, protagonizó una desafortunada jugada en la que resultó lesionado el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, en el partido en que el conjunto universitario venció 3-2 al equipo dirigido por Nicolás Larcamón. Derivado de esta acción, el jugador recibió una tarjeta amarilla.

El árbitro Fernando Hernández juzgó la entrada de Carrasquilla con tarjeta preventiva, a pesar de que algunos expertos arbitrales señalaron que ameritaba expulsión. De acuerdo con medios especializados, la directiva de La Máquina comenzó el proceso formal ante la Comisión Disciplinaria para solicitar la inhabilitación del jugador centroamericano, aparentemente durante el tiempo en el que el guardameta esté fuera de las canchas.

Mientras se define esta situación, la realidad es que el centrocampista se perderá el primer encuentro del Play-In, compromiso en el que los pupilos de Efraín Juárez se enfrentarán a Pachuca. La amarilla que recibió ante el cuadro celeste, Carrasquilla acumuló cinco tarjetas de este color y no podrá estar presente en el primer partido del repechaje. Los felinos culminaron en el décimo lugar de la tabla general con 21 puntos.

Aunado a la ausencia del panameño, Pumas podría registrar otras cinco bajas por temas de calendario. Keylor Navas, Álvaro Ángulo, Pedro Vite, Ángel Azuaje y Jorge Ruvalcaba tienen compromiso con sus respectivas selecciones nacionales el martes 18 de noviembre. La Liga MX estipuló en su calendario que el Play-In se jugará entre el día 19 y 20 del presente mes. El mismo Adalberto Carrasquilla ya reportó con la Selección de Panamá.

Las amonestaciones de Carrasquilla en el Apertura 2025

Santos 3-0 Pumas | Jornada 1

Pumas 2-3 Pachuca | Jornada 2

Pumas 1-1 Necaxa | Jornada 4

América 4-1 Pumas | Jornada 11

Cruz Azul 2-3 Pumas | Jornada 17

Lesión de Kevin Mier

Kevin Mier se sometió a los estudios correspondientes y se informó que sufrió una fractura de tibia, lesión que lo mantendrá fuera de actividad lo que resta del año, por lo que Cruz Azul no podrá contar con él para la liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental que se disputará el próximo mes de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui