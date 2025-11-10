JJ Macías visitará el quirófano por grave lesión: Pumas confirma la baja del jugador por nueve meses

Ciudad de México.- Luego de haber salido lesionado del duelo de la jornada 17 entre los Pumas UNAM y el Cruz Azul, el conjunto universitario informó que el delantero José Juan Macías deberá visitar el quirófano, por lo que se ausentará de las canchas por varios meses. El jugador ha batallado con múltiples lesiones a lo largo de su corta carrera, que han mermado su rendimiento, luego de la gran proyección que tenía en sus primeros años.

Macías tuvo que abandonar el encuentro en los primeros minutos, luego de una jugada accidentada en la que salió lesionado; José Juan disputaba un balón cuando fue derribado por José Paradela, quien cayó en la pierna del jugador universitario. De inmediato, el silbante detuvo las acciones por la aparatosa acción y, tras una leve revisión por parte del cuerpo médico, fue sacado en hombros, luego de que no pudiera apoyar el pie.

#Deportes | JJ Macías con una nueva lesión; salió en camilla del Pumas vs Cruz Azul del Apertura 2025 ?uD83EuDD15https://t.co/gOZJLh2L4K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

A pesar de la premura del caso, varios medios aseguraron que la lesión se trataba de gravedad, debido a los antecedentes presentados por el jugador. Dichos rumores se acrecentaron, luego de que Macías abandonara el Estadio Cuauhtémoc con la pierna inmovilizada y usando muletas.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8JJ MACÍAS SALE EN MULETAS Y CON LA PIERDA VENDADA#Pumas pic.twitter.com/pV2UvAD8Ur — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) November 9, 2025

Luego de que el jugador fuera trasladado a un nosocomio para realizarle una resonancia magnética y fuera evaluado por los especialistas, terminó resultando en una lesión que tendrá que ser solucionada en el quirófano. Según el parte médico publicado por Pumas, José Juan Macías presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación aproximado sea de nueve meses conforme a su evaluación".

La delicada lesión de ligamentos sufrida en el Apertura 2025 representa la segunda de la misma índole en su carrera, pues en su estadía por Chivas de Guadalajara en 2022, estuvo alejado de las canchas por casi un año, debido a un percance similar. Si todo marcha conforme a su proceso de recuperación, José Juan Macías estaría listo para regresar a las canchas en las primeras jornadas del Apertura 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui