John Cena le arreibata el título Intercontinental a Dominik Mysterio y se convierte en grand slam

Boston, Estados Unidos.- Si hay un nombre que ha marcado generaciones y se ha convertido en la cara de la WWE por lo menos en las últimas dos décadas, ese es John Cena. En su gira de despedida, el legendario luchador este 10 de noviembre logró entrar a los libros de historia del deporte.

En el ya tradicional Lunes por la Noche de Raw, Triple H sorprendió a propios y extraños al anunciar que John Cena se enfrentaría a Dominik Mysterio por el título intercontinental de la empresa, título que es el único que el carismático deportista y actor no ha conseguido en su carrera.

Una vez anunciada la contienda, ambos luchadores subieron al ring para complacer a los aficionados, y aunque el de sangre mexicana tuvo sus momentos, fue John Cena quien con su clásico Ajuste de Actitud se llevó la victoria, para así convertirse en campeón Grand Slam de WWE.

El de Boston es ahora uno de los pocos deportistas que obtuvieron los cuatro campeonatos principales en WWE (campeonato de WWE, de Estados Unidos, Intercontinental y el de parejas), sellando con esto el impresionante legado que ha tenido en el mundo del entretenimiento.

Después del Raw realizado este lunes, a John Cena le quedan únicamente tres fechas para dar por finalizada su carrera como luchador profesional: 17 de noviembre. Monday Night Raw - Madison Square Garden - Nueva York; 29 de noviembre: Survivor Series - San Diego; 13 de diciembre: Saturday Night's Main Event (Lucha de retiro).

Se espera que en esos eventos defienda el campeonato intercontinental ante rivales que no se han dado a conocer; inclusive se espera que uno de ellos sea sorpresa y se trate de un 'viejo conocido' de la WWE, como Edge o Chris Jericho.

Por su parte, con este descalabro, el menor de la dinastía Mysterio no se quedó con las manos vacías, ya que sigue siendo el Megacampeón de Triple A, título que consiguió el mes pasado tras vencer al Hijo del Vikingo.

