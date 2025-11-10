Los Giants despiden al entrenador Brian Daboll, después de otra vergonzosa derrota

Nueva York, Estados Unidos.- La dura derrota sufrida el pasado domingo ante los Chicago Bears por 24-20 después de desperdiciar una ventaja de doble dígito, fue la gota que derramó el vaso en la pésima campaña que viven los New York Giants, quienes anunciaron este lunes el despido del entrenador Brian Daboll, desplazándolo a mitad de su cuarta temporada después de caer a 2-8 con esta derrota.

En su lugar, fue nombrado el coordinador ofensivo Mike Kafka. El gerente general Joe Schoen permanece en su cargo, y los propietarios John Mara y Steve Tisch dijeron que liderará la búsqueda del próximo entrenador. El resto del personal de Daboll se mantuvo en su lugar, incluido el coordinador defensivo Shane Bowen.

Brian Daboll has been relieved of his duties; Mike Kafka will serve as interim head coach.



uD83DuDCF0: https://t.co/IH63AEqwwl pic.twitter.com/quKIBitNc7 — New York Giants (@Giants) November 10, 2025

"Hablamos esta mañana sobre la dirección de nuestra franquicia en el campo, y hemos decidido que, en este momento, lo mejor para nosotros es hacer un cambio en el puesto de entrenador en jefe", dijeron Mara y Tisch en un comunicado. "Las últimas temporadas han sido decepcionantes, y no hemos cumplido con nuestras expectativas para la franquicia. Entendemos las frustraciones de nuestros fanáticos y trabajaremos para ofrecer un producto significativamente mejorado".

El revés ante los Bears marcó su salida

El equipo de los Giants ha perdido cuatro seguidos desde que derrotó al campeón defensor del Super Bowl, Philadelphia, en casa en horario estelar a principios del mes pasado. Eso incluyó convertirse en el primer equipo desde 2003 en liderar por 18 puntos con seis minutos por jugar y perder, lo que los Giants hicieron en Denver el 19 de octubre.

Este viene a ser apenas el tercer cambio de entrenador de mitad de temporada de los Giants en los últimos 95 años de la franquicia, y es el primero desde 2017, cuando Ben McAdoo y el gerente general Jerry Reese fueron despedidos luego de un inicio de 2-10.

Daboll, quien se estrenó como entrenador en jefe en la NFL con New York, tuvo marca de 20-40-1. Llevó a los Giants a los playoffs en su primera temporada y fue nombrado entrenador del año, pero ha tenido marca de 11-33 desde entonces.

Fuente: Tribuna del Yaqui