Neymar hace 'berrinche' al ser sustituido y deja al Santos en puestos del descenso en el Brasileirao

Rio de Janeiro, Brasil.- Tras los múltiples rumores que han indicado una salida prematura de Neymar del Santos, pareciera que el jugador acaba de firmar su sentencia, tras un berrinche al ser sustituido del partido contra el Flamengo. La exestrella del Barcelona ha pasado con más penas que glorias su segunda incursión en el Brasileirão y el mítico equipo se encuentra en los puestos de descenso tras una catastrófica temporada.

Hace varias semanas, comenzaron a circular rumores sobre la salida de Neymar del Santos, luego de haber batallado con varias lesiones en el último año; según la filtración de varios medios, el próximo destino de la mítica estrella brasileña sería la MLS. El equipo que podría ser la siguiente casa de Neymar sería el Inter de Miami, para volver a reunir el tridente 'MSN' (Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar), que ganó múltiples campeonatos con el Barcelona.

#Deportes | Neymar podría firmar con el Inter de Miami; MLS reunirá al mítico tridente 'MSN' del Barcelona ?https://t.co/3v4fpXnqfc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

El número 10 del Peixe fue foco de la polémica internacional en su regreso a la titularidad, luego de dos meses con lesiones musculares; el jugador tuvo varias oportunidades de gol que no pudo aprovechar y fue sustituido cuando el Santos perdía por tres a cero. Tras anunciarse la modificación, Neymar salió molesto con su técnico, abandonando la cancha del Estadio Maracaná con el juego en curso.

A tough night for Neymar who was booed by fans after being substituted while his team was losing 3-0 to Flamengo uD83EuDEE3



His side currently sit in the relegation zone with only six matches left this season uD83DuDE2C pic.twitter.com/XatIUKEAQ5 — ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2025

Tras el cambio, el Santos anotó en dos ocasiones en los últimos cinco minutos del compromiso y estuvo a nada de concretar el empate, aunque el silbante marcó el final del partido. Con esta nueva derrota, el 'Alvinegro' cayó al puesto 17, con solo ocho triunfos, nueve empates y 15 compromisos perdidos, por lo que se ubica en puestos de descenso del Brasileirao Serie A a falta de cinco jornadas para que concluya.

A pesar de las críticas que enfrentó el jugador, Juan Pablo Vojvoda, entrenador del Santos, abogó por él en una conferencia de prensa; el exfutbolista comentó que entiende la decepción de Ney y considera que es totalmente normal por su ímpetu competitivo. "No fue irrespetuoso ni nada parecido; el respeto está y los jugadores quieren jugar y ayudar en este momento muy difícil para el club".

O treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda, desvalorizou a polémica com Neymar, depois de o internacional brasileiro ter ficado irritado aquando da substituição diante do Flamengo, na última noite.?



uD83DuDDE3?«Considero totalmente normal que ele estivesse aborrecido.»#neymar #Vojvoda pic.twitter.com/hB3kvzXDWz — A BOLA (@abolapt) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui