¿Otro japonés a MLB? El lanzador Tatsuya Imai será colocado en el sistema de posta

Tokio, Japón.- Tras el éxito que han tenido principalmente jugadores como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki con los Los Angeles Dodgers, crece el interés de los equipos de MLB por el mercado que ofrece la liga nipona.

Y es precisamente por este interés que Tatsuya Imai puede ser el próximo lanzador japonés en mudarse a las Grandes Ligas, después de que los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico dijeron el lunes que estará disponible para los equipos a través del sistema de posta.

Tatsuya Imai (27) will be posted this off-season.



2025 (NPB): 163.2 IP, 1.92 ERA, 0.892 WHIP, 9.8 K/9, 2.5 BB/9, 9 CG



His fastball sits around 95 mph (98-99 max) with a devastating slider and a filthy splitter.



$120M-$200M projection



Future Yankee? uD83DuDC40pic.twitter.com/xgF36SrE6U — Jacob P.M.uD83CuDF14 (@JacobBSpeaks) November 10, 2025

Imai, un tres veces All-Star, tuvo marca de 10-5 con efectividad de 1.92 esta temporada, ponchando a 178 en 163 entradas y dos tercios. El serpentinero derecho de 27 años lanzó ocho entradas de un juego sin hits combinado contra Fukuoka el 18 de abril; además, Imai ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka de 16 en 2004. En sus ocho temporadas con Seibu, Imai tiene marca de 58-45 con efectividad de 3.15, con 907 ponches a 907 en 963 entradas y dos tercios.

El diestro ya ha despertado el interés de varios equipos

Según el acuerdo que existe entre MLB y la Nippon Professional Baseball, un jugador puede ser enviado desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre y una vez que se haya abierto la ventana para el jugador, tiene 45 días para llegar a un acuerdo con un equipo de MLB.

Imai ya ha defendido los colores de Japón

De acuerdo con el analista de MLB Network, Jon Paul Morosi, el perfil de Imai es similar o quizás ligeramente mejor que el del lanzador derecho de los Mets, Kodai Senga. Añadió que los San Francisco Giants están entre los posibles pretendientes de Imai, mientras que Feinsand mencionó a los Mets y a los Red Sox como otros dos posibles destinos para el serpentinero.

El anuncio de la inminente llegada de Imai a MLB se produce tres días después de que el cañonero japonés Munetaka Murakami fuera colocado en el sistema de posta por su equipo de la NPB, las Golondrinas de Tokio.

Fuente: Tribuna del Yaqui