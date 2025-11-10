Pachuca se queda sin técnico: Jaime Lozano deja a los Tuzos a días del Play-in del Apertura 2025

Ciudad de México.- El Pachuca puede haber truncado sus esperanzas de conseguir un nuevo título de Liga MX, pues a menos de dos semanas para disputar la ronda del Play-in del Apertura 2025, anunciaron la destitución de su técnico. Los Tuzos despidieron a Jaime Lozano, tras una mala racha en el cierre del torneo, que le impidió su acceso directo a la Liguilla y tendrá que competir por un boleto desde el repechaje.

Jaime Lozano había llegado apenas durante el verano del 2025, sustituyendo a Guillermo Almada, que fue cesado de su cargo tras un mal Clausura 2025. El 'Jimmy' tuvo sus primeras apariciones con el Pachuca en el Mundial de Clubes, finalizando en la última posición de la fase de grupos, pues acumuló tres derrotas, incluyendo una goleada sufrida ante el Real Madrid. En la Leagues Cup, también fue eliminado en la ronda grupal, con solo un triunfo.

Al mando del Pachuca, Lozano dirigió 24 partidos oficiales, terminando con malos dividendos, pues consiguió solo ocho victorias, cuatro empates y 12 derrotas. En el Apertura 2025, terminaron en la novena posición, con 22 puntos y diferencia de gol en cero; tendrá que disputar el repechaje, a pesar de haber estado como superlíder en el inicio del torneo, llegando a sumar cinco victorias consecutivas.

Mediotiempo ha podido confirmar que la decisión está tomada y Lozano ya no forma parte del Pachuca a partir de este día

Luego de estar en los boletos de clasificación directa, el Pachuca tiene cinco partidos sin conocer la victoria, alcanzando tres descalabros y solo dos derrotas. El último triunfo del torneo llegó hace más de un mes, cuando durante la jornada 12, vencieron por la mínima al Necaxa en el Estadio Victoria Aguascalientes.

En caso de haber resultado con el triunfo en su último encuentro del torneo, pudieran haber escalado hasta la séptima posición, facilitando su probable acceso a la Liguilla, pero la derrota contra el Santos Laguna terminó sentenciando la salida de su técnico.

Pachuca despide a Jaime Lozano tras las 17 fechas de torneo regular y no conseguir los resultados esperados, los 'Tuzos' todavía tienen pendiente el Play-In y no han confirmado quién dirigirá al equipo en la fase de eliminación directa





Pachuca disputará el repechaje contra Pumas

Luego del mal cierre del Apertura 2025, el Pachuca tendrá que aspirar a la Liguilla por medio del play-in y, al haber pasado en los últimos puestos, tiene que ganar en dos ocasiones para ingresar a la fiesta grande del balompié mexicano. Se enfrentarán a los Pumas UNAM y, en caso de triunfar, tendrían que vencer a otro rival por conocer para conseguir el último lugar en la Liguilla.

Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui